Gijzelnemer bezat eerder stroomstootwapens, had mogelijk psychische problemen

De man die dinsdag in de Apple Store in Amsterdam urenlang iemand gijzelde, is de afgelopen twee jaar drie keer veroordeeld. Abdel Rahman A. beschikte eerder over stroomstootwapens en belaagde een kwetsbaar meisje, blijkt uit vonnissen waar de NOS over beschikt.

Volgens de reclassering had A. mogelijk psychische problemen, al is dat bij zijn laatste veroordeling in mei vorig jaar niet met zekerheid vastgesteld. Wel legde de rechter hem in 2020 een behandeling in een kliniek op. Waarvoor hij behandeld moest worden, blijkt niet uit de vonnissen.

Dat jaar viel A. een 16-jarig meisje lastig, dat eerder slachtoffer was van een loverboy. Hij beweerde geld van het meisje tegoed te hebben.

De rechtbank stelde vast dat hij haar "heel nare" appjes stuurde. Hij dreigde filmpjes van het meisje openbaar te maken en schreef dat hij haar zou "blijven achtervolgen tot ze dood ging van de stress".

Ook hintte A. erop dat ze politiebescherming nodig zou hebben. De politie ging met de man in gesprek om hem duidelijk te maken dat hij het meisje met rust moest laten. Dat was tevergeefs: hij bleef haar berichten sturen.

De gevolgen voor het slachtoffer waren groot, blijkt uit het vonnis in de zaak. Het meisje was angstig, sliep slecht en had veel last van stress. Volgens de rechtbank leek A. zich hier niet om te bekommeren.

Stroomstootwapens

Abdel Rahman A. stond op dat moment al onder toezicht van de reclassering. Hij was eerder met justitie in aanraking geweest. In juni 2020 veroordeelde de politierechter hem tot een taakstraf van 40 uur wegens heling en belediging.

In november 2020 volgde een tweede veroordeling: 16 dagen cel en een taakstraf van 120 uur, deze keer voor onder andere wapenbezit. De politie nam bij A. twee stroomstootwapens, een stiletto en een mes in beslag. Bovendien had hij 14 kentekenplaten liggen.