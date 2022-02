Polen, Zweden en Tsjechië willen niet naar Rusland voor play-offs WK voetbal

De voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten niet in Rusland te willen spelen in de play-offs voor het WK voetbal in Qatar.

Oekraïne is ook nog in de race voor een WK-ticket, maar dat land speelt één of twee keer een uitwedstrijd. Op 24 maart gaan de Oekraïners op bezoek bij Schotland. Bij winst volgt opnieuw een uitwedstrijd: tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk.

Nog geen besluit FIFA

De FIFA, die donderdagavond een verklaring naar buiten bracht over de situatie, heeft naar aanleiding van de oproep nog geen maatregelen getroffen.

"We hebben de brief vlak voor de meeting ontvangen. De eerste wedstrijd is over een maand. Natuurlijk hopen we dat de situatie voor die tijd is opgelost", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij een persconferentie. "We monitoren en analyseren de situatie en we nemen een besluit wanneer dat moet."