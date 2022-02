Tanken voor minder dan 2 euro per liter bijna overal verleden tijd

Benzine tanken voor minder dan 2 euro per liter is in Nederland steeds meer een uitzondering. Door de opgelopen prijs van ruwe olie stijgen de laatste dagen de prijzen aan de benzinepomp.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine zit inmiddels op recordhoogte: een liter E10-benzine kost vanaf morgen volgens United Consumers 2,213 euro, Ook de prijs van diesel loopt op: een liter kost nu 1,89 euro.

Afgelopen zomer ging de adviesprijs voor benzine al door de 2 euro, maar in de praktijk kon je bij de meeste tankstations nog goedkoper tanken. De afgelopen weken hebben tankstations hun prijzen zozeer verhoogd dat verreweg de meeste nu meer dan 2 euro rekenen. Uit cijfers van Directlease Tankservice blijkt dat bij 85 procent van de stations de prijs inmiddels boven de 2 euro zit.

Bij tankstations aan de snelweg is dat vrijwel overal het geval. Daar is de gemiddelde prijs voor een liter nu 2,19 euro. Bij tankstations die niet langs de snelweg liggen is de prijs gemiddeld 2,04 euro.

Recordprijzen

Tankstationondernemer Stephan Mangnus van Sakko heeft tientallen tankstations in Nederland. Ook hij rekent op steeds meer plekken meer dan 2 euro, maar dat is volgens hem logisch. "Omdat de prijs van ruwe olie oploopt, wordt onze inkoopprijs ook hoger."

"Op een gegeven moment gaat de olieprijs ook wel weer dalen", zegt Mangnus. "Er zal ooit een overschot aan olie zijn als het gebruik daalt. Maar de komende weken blijft de prijs waarschijnlijk verder oplopen."

Uit een lijst van Directlease Tankservice blijkt dat Groningen en Zeeland de goedkoopste pompen hebben om te tanken. Een liter benzine kost daar iets boven de 1,90 euro.