RIVM: hoogstens één keer per jaar zelf gevangen vis uit Westerschelde eten

Het is onverstandig om meer dan één keer per jaar zelf gevangen vis te eten uit de Westerschelde. Dat zegt het RIVM op basis van voorlopige onderzoeksresultaten. Vissen nemen zoveel van de schadelijke stof pfas op uit het water, dat al bij consumptie van kleine hoeveelheden de pfas-gezondheidsnorm wordt overschreden.

Het RIVM doet onderzoek naar de gevolgen van de hoge concentraties pfas in de Westerschelde voor de volksgezondheid. Daarbij kijkt het RIVM naar hoeveel zelf gevangen vis, garnalen, oesters en mosselen volwassenen maximaal kunnen eten zonder dat het de gezondheid benadeelt.

In november is het RIVM begonnen met dit onderzoek. Omdat de provincie Zeeland zo snel mogelijk de eerste resultaten wilde zien, kwam het RIVM vandaag met een tussentijdse risicobeoordeling.

Eén keer per jaar vis of twee keer per jaar garnalen

Het RIVM waarschuwt ook voor de consumptie van zelf gevangen garnalen. Er wordt aangeraden om maximaal één grote portie vis of twee grote porties garnalen per jaar te eten. Mosselen en oesters kunnen vaker worden gegeten. Het RIVM adviseert dan om maximaal veertig keer per jaar mosselen te eten. Oesters kunnen maximaal honderd keer per jaar gegeten worden.

De beoordeling is bedoeld voor sportvissers. Volgens het Nederlands Visbureau wordt er op de Westerschelde eigenlijk niet professioneel gevist. "Misschien een enkel dagvissertje, maar niet op grote schaal", zegt een woordvoerder tegen Omroep Zeeland. Vis uit de Westerschelde, waar pfas in zit, wordt dus niet in de winkel verkocht.