Nederlandse basketballers verliezen omstreden WK-kwalificatieduel in Rusland

Om uitzicht te houden op het WK basketbal van 2023 moet Nederland in de poule met Rusland, IJsland en Italië bij de beste drie eindigen. Na nipte nederlagen tegen Italië (73-75) en IJsland (77-79) kon de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia wel een succesje gebruiken.

Hoewel de ogen van de wereld gericht zijn op de oorlogssituatie in de regio, stond er voor de Orange Lions op sportief gebied wel iets op het spel in Perm, een stad op bijna 2.000 kilometer rijden van de grens met Oekraïne.

Dat besluit werd pas een paar uur voor de wedstrijd genomen. "Ik heb geen angst gezien bij de internationals, we voelen ons veilig hier", zei teammanager René Vlaanderen vanmiddag.

De Nederlandse basketballers hebben een bizarre dag in Rusland afgesloten met een 80-69 nederlaag. Op de dag dat Rusland de aanval opende op Oekraïne, werd na "intensief en beslist geen eenvoudig overleg" besloten om de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje in de Russische stad Perm toch door te laten gaan .

Oranje kende een flitsende start en kwam op een 8-0 voorsprong. Hoewel de Russen vervolgens ook meerdere keren aan de goede kant van de score stonden, leidde Oranje halverwege nog met 36-35.

Maar Rusland stelde in de tweede helft snel orde op zaken en maakte van afstand het verschil. De Russen legden 29 keer voor een driepunter aan en 15 van die pogingen gingen raak. Oranje schoot met 6 uit 27 een stuk minder scherp van achter de driepuntslijn.

Terugreis

Over drie dagen staat in Topsportcentrum Almere de return op het programma. Volgens de Nederlandse basketbalbond is de veiligheid voor de terugreis naar Nederland gegarandeerd door de Russische federatie en de lokale autoriteiten.