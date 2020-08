Van Vleuten sprint naar Europese titel in wegwedstrijd, Blaak vierde

Annemiek van Vleuten is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op de weg. De 37-jarige wielrenster was in de sprint sterker dan de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Chantal Blaak moest genoegen nemen met een vierde plaats. Na acht ronden van 13,7 kilometer rondom het Franse Plouay bleven er vier rensters over in een kopgroep. De Poolse Katarzyna Niewiadoma en Blaak moesten in de laatste kilometers op de Côte de Pont Neuf lossen. Niewiadoma legde uiteindelijk beslag op de derde plek. Halverwege de koers werd het kaf van het koren gescheiden en ontstond een grote kopgroep met zeven van de acht Nederlandse deelneemsters. Lorena Wiebes was toen al afgestapt. Tegenaanvallen Met nog ruim 36 kilometer voor de wielen ging Van Vleuten in de aanval en ze kreeg Niewiadoma en Longo Borghini met zich mee. De Nederlandse rensters in de groep daarachter pareerden tegenaanvallen, waarna Blaak op 23 kilometer wegsprong en snel aansloot bij de drie koploopsters. Blaak leek de beste papieren te hebben toen de wedstrijd leek uit te draaien op een sprint. Van Vleuten sprak haar nog meerdere keren bemoedigend toe, maar ging er op drie kilometer van de streep uiteindelijk zelf vandoor met Longo Borghini.

In de mooie finale sloot Blaak na een eerste aanval van Longo Borghini en Van Vleuten samen met Niewiadoma nog aan, maar de tweede was de wereldkampioene van 2017 te machtig. Van Vleuten werd op de vijfde EK de vierde Nederlandse winnares. Anna van der Breggen (2016), Marianne Vos (2017) en Amy Pieters (2019) gingen haar voor. De Italiaanse Marta Bastianelli was in 2018 de vreemde eend in de bijt. Bekijk hieronder de interviews met Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak: