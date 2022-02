Topscorer Haller maakt één goal te veel: 'Met maat 47 moeilijk de bal nog te missen'

Ajax kwam woensdagavond twee keer op voorsprong tegen Benfica in het kolkende Estádio da Luz en gaf het twee keer weg. Bij een 1-2 stand lukte het Ajax niet om de wedstrijd uit te spelen. De Portugezen bleven fel en bleven gevaarlijk in de counter, waardoor de 2-2 nog viel. "Vervelend dat je het nog weggeeft", baalde Daley Blind. De linksback, die vanavond zijn 43ste Champions League-duel voor Ajax speelde en daarmee Jari Litmanen afloste als recordhouder, stond samen met zijn vriend en Benfica-verdediger Jan Vertonghen voor de camera van Ziggo. Vertonghen toonde zich bescheiden, ondanks het overwicht in de tweede helft. "Ajax was beter in de eerste helft en als je twee keer achter komt en het spelbeeld ziet, dan moet je ook tevreden zijn. Met 2-2 naar Amsterdam is niet slecht, denk ik. We gaan mogelijkheden krijgen met de ruimte daar."

Sébastien Haller scoorde opnieuw in de Champions League, maar deed dat in Lissabon eigenlijk één keer te vaak - de topscorer van het miljardenbal baalde bij RTL 7 van zijn eigen doelpunt. "Ik dacht dat Remko de bal zou pakken, maar met maat 47 is het moeilijk om de bal nog te missen." Nee, blij was de Ivoriaans international niet met het gelijkspel. "We hadden het gevoel dat we beter konden."

Ryan Gravenberch, die weer eens in de basis mocht beginnen ten koste van Davy Klaassen, vond het een lastige wedstrijd in Lissabon. "Ze loeren op de counter en dat hebben wij niet goed gedaan vandaag. Soms waren we iets te slordig en dan komen zij er snel uit." Ten Hag: 'Alles ligt nog open' Ajax-trainer Erik ten Hag zag 'schitterende aanvallen' en 'mooie goals', maar was niet tevreden met de 2-2. "In de eerste helft creëren we al vijf honderdprocentkansen, daar moet er één van in", zei Ten Hag bij Ziggo. "Die tweede goal mag niet. Je mag je niet laten wegcounteren als je 2-1 voorstaat, dan moet je de spelsituatie beter lezen." In de tweede helft "hadden we het moeilijk over onze linkerkant en wilden we met Nico (Tagliafico, red.) meer stabiliteit brengen en controle pakken." Dat lukte maar gedeeltelijk. Bekijk hieronder de reactie van Erik ten Hag in de persconferentie.

