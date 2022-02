Medvedev wint eenvoudig en komt steeds dichter bij wereldwijde nummer-één-positie

Two down, three to go ✌️ @DaniilMedwed eases into the quarter-finals at Acapulco with a 6-1 6-2 victory over Pablo Andujar. #AMT2022 pic.twitter.com/Mh7k3RVBB4

"Als het mij lukt, zou dat uiteraard veel betekenen voor me", vertelde Medvedev. "Dan zullen er vast allerlei statistieken worden genoemd, dat zal leuk zijn, maar eerst moet het nog wel lukken. Het is in ieder geval mijn doel om de komende weken zoveel mogelijk wedstrijden te winnen."

In de eerste ronde rekende Medvedev al af met Benoît Paire uit Frankrijk. Als Medvedev het toernooi in Mexico wint, wordt hij hoe dan ook de nieuwe nummer één van de wereld. Als Djokovic deze week het toernooi van Dubai niet wint, volstaat ook een finaleplaats voor Medvedev om de Servische tennisser van zijn troon te stoten.

Zo is het einde van een tijdperk in zicht. Ruim achttien jaar lang werd de ranglijst aangevoerd door Roger Federer, Rafael Nadal of Djokovic. En tussendoor een klein jaar door generatiegenoot Andy Murray.

Met nog drie zeges kan Medvedev die hegemonie dus hoe dan ook doorbreken. Voor een plaats in de halve finales neemt hij het op tegen Yoshihito Nishioka, de Japanse nummer 103 van de wereld.

Mogelijk weer partij tegen Nadal

Daarna wacht hem mogelijk nog een zwaar duel met Rafael Nadal in de halve finales. De Spaanse tennisser was in januari nog te sterk voor Medvedev in een heroïsche finale van de Australian Open. Nadal rekende in Acapulco simpel af (6-0, 6-3) met Stefan Kozlov en treft in de kwartfinales Tommy Paul uit de Verenigde Staten.

Wie Medvedev in ieder geval niet meer treft, is de als tweede geplaatste Alexander Zverev. Hij werd gediskwalificeerd, omdat hij na afloop van zijn verloren wedstrijd in het dubbelspel zijn racket kapotsloeg op de stoel van de scheidsrechter.