Nachtelijk bouwwerk A16 houdt Rotterdammers uit hun slaap

Bewoners van Rotterdam-Noord en Bergschenhoek zijn de nachtelijke werkzaamheden aan een nieuw stuk snelweg pal voor hun deur beu.

"Wij willen graag dat het 's avonds een beetje rustig is, maar wij hebben een lichtbak à la de Kuip voor onze neus en de hele nacht gezoem en getril", zegt Lea Vorselaars uit Bergschenhoek bij Rijnmond.

Rijkswaterstaat bouwt nu zo'n twee jaar aan de A16, een nieuw stuk snelweg van elf kilometer ten noorden van Rotterdam. Dat moet leiden tot een nieuwe doorgaande route naar Delft, Den Haag en Amsterdam.

Sinds kort wordt ook 's nachts gebouwd. Dat heeft deels te maken met de aanleg van een tunnel onder de rivier de Rotte. Nadat er damwanden zijn geslagen, wordt nu in de bouwkuip onderwaterbeton gestort. Dat is een proces dat continu moet doorgaan.

Strenge voorschriften

Maar er wordt ook dag en nacht doorgewerkt omdat de bouw vertraging heeft opgelopen. Als die niet wordt ingelopen dreigt er een boete voor de bouwers. Oplevering van de snelweg staat in 2025 gepland.

Omwonenden vinden dat ze de dupe worden van tijd en geld. Ze wijzen erop dat hier de huizen het dichtst op de bouwwerkzaamheden staan.

Aan een nachtelijke bouwvergunning zijn strenge voorwaarden verbonden, laat Rijkswaterstaat weten. De bouwer moet alles doen om geluidsoverlast te voorkomen en bijvoorbeeld aggregaten afdekken met geluidwerende doeken.

Bouwlamp schijnt slaapkamer in

Maar in de praktijk is er de hele nacht sprake van rijdende vrachtwagens, het geluid van generatoren, piepende bouwkranen en felle bouwlampen, zeggen omwonenden. "Bij ons schijnt zo'n bouwlamp letterlijk de slaapkamer in", vertelt Cindy Wiersma. "Het is echt een teistering voor alle omwonenden", zegt Bert Smidt. "Die snelweg moet er komen, dat snapt iedereen, maar waarom moet er 's nachts gewerkt worden? Dat is onzin", stelt Willeke van Elten.

"Niemand zit te wachten op dag en nacht bouw-geweld", reageert wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar) van Lansingerland. "Maar het is kiezen tussen twee kwaden. Wil je een periode ook 's nachts overlast of wil je werkzaamheden die een jaar langer gaan duren?"

Stiller opereren

Zijn Rotterdamse collega Judith Bokhove (GroenLinks) gaat praten met Rijkswaterstaat en de bouwers. Ze wil weten of 's nachts werken noodzakelijk is en of de geluidsoverlast kan worden beperkt. Ook vraagt ze een deskundige om te onderzoeken of de toegepaste technieken ingeruild kunnen worden voor stillere alternatieven.