Dit is wat we weten over de oorlog in Oekraïne

Vanuit het Westen wordt de inval van Rusland in Oekraïne scherp veroordeeld. Politieke leiders zeggen dat deze oorlog niet onbeantwoord zal blijven en ze wijzen op sancties die zullen volgen. Wat die zullen behelzen is nog onduidelijk. Vanochtend is er internationaal topoverleg tussen de westerse bondgenoten.

Een overzicht van de reacties tot nu toe:

De Oekraïense minister Koeleba van Buitenlandse Zaken vraagt de wereld om snel te reageren op de Russische aanval. Hij wil keiharde strafmaatregelen, zoals het afsluiten van Rusland van het internationale betalingsverkeer, de isolatie van Rusland, en wapens en humanitaire hulp voor Oekraïne.

De Oekraïense president Zelensky heeft direct na de aanvallen burgers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en sterk te zijn. "Wij zijn klaar voor alles, we zullen winnen." Later in ochtend riep hij in een videoboodschap het volk op om rustig te blijven: "Raak niet in paniek." In zijn toespraak waarschuwde hij dat Oekraïne niet alleen met bommen wordt aangevallen, maar ook met nepnieuws. "Poetin is een oorlog begonnen met Oekraïne, met de hele democratische wereld. Hij wil onze staat vernietigen en alles wat we hebben opgebouwd."

De Amerikaanse president Biden zegt dat de VS samen met de bondgenoten eensgezind en stevig zal antwoorden op de Russische inval in Oekraïne. "Rusland alleen is verantwoordelijk voor de oorlog die zal leiden tot veel slachtoffers, menselijk lijden en alle destructie die deze oorlog zal opleveren. De wereld zal Rusland verantwoordelijk houden."

De toegang voor Russische banken tot de Europese markt wordt stopgezet. Ook worden Russische tegoeden in de EU bevroren, zegt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "Onze straf voor de Russische inval in Oekraïne zullen zo zijn samengesteld dat Rusland financieel en economisch zwaar zal boeten", aldus Von der Leyen.

De Chinese VN-ambassadeur heeft in New York laten weten dat China nog gelooft in een diplomatieke oplossing om verdere escalatie te voorkomen. China wil blijven praten met de betrokken partijen.

Oekraïne wil dat Turkije geen Russische schepen meer toelaat tot de Zwarte Zee. Verschillende belangrijke havens van zowel Rusland als Oekraïne grenzen aan de Zwarte Zee en daarmee is de binnenzee strategisch zeer belangrijk. Turkije beheert de toegang tot de Zwarte Zee via de Bosporus en de Dardanellen.

Rond 9.30 heeft premier Rutte een reactie gegeven. "Er is één land, en één man verantwoordelijk. Dat land is Rusland, die persoon is Poetin", zei Rutte voorafgaand aan overleg met het kabinet. "Dit is een donkere dag voor Oekraïne, Europa en de hele wereld. Alle diplomatieke inspanning was gericht op het voorkomen hiervan. Dit kan nu niet onbeantwoord blijven."

Het kabinet komt vanochtend om 10 uur bij elkaar voor spoedoverleg met de meest betrokken bewindslieden. Op tafel ligt de vraag welke sancties tegen Rusland genomen moeten worden. Regeringspartijen willen "de zwaarste sancties"