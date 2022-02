Rusland valt doelen aan in heel Oekraïne, vrees voor veel slachtoffers

In een onverwachte toespraak op de Russische staatstelevisie kondigde president Poetin een militaire operatie aan in de Donbas-regio. "We hebben besloten een speciale militaire operatie te beginnen", zei hij. Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat er luchtaanvallen op Oekraïense steden worden uitgevoerd, melden Russische media. Er zouden alleen militaire doelen worden aangevallen en de burgerbevolking zou geen gevaar lopen.

In Oekraïne heeft president Zelensky de staat van beleg afgekondigd. Hij zegt dat Rusland raketaanvallen uitvoert op de Oekraïense infrastructuur en op Oekraïense grenswachten. Ook meldt Zelensky dat er in veel steden explosies zijn gehoord. In een videoboodschap roept hij het volk op om niet in paniek te raken.

NOS-verslaggever Kees van Dam is in de Oekraïense hoofdstad Kiev:

De Oekraïense buitengrens is zowel vanuit Rusland in het oosten als Belarus in het noorden van het land aangevallen, schrijft de Oekraïense grensbewaking op Facebook. Ook op de luchthaven van Ivano-Frankivsk lijkt een aanval gaande te zijn: op sociale media circuleren beelden waarop rookpluimen boven de West-Oekraïense stad zijn te zien.

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is er een grote Russische invasie begonnen. Onder meer de militaire commandocentra van Oekraïne in Kiev en Charkov worden bestookt met raketten, meldt de Oekraïense nieuwssite Pravda op basis van een adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diezelfde bron meldt beschietingen aan de Russisch-Oekraïense grens.

Er wordt gevreesd voor een groot aantal doden en gewonden. Tot nu toe melden de Oekraïense autoriteiten dat de Russische aanvallen tot zeker acht doden en negen gewonden hebben geleid. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers.

Kees van Dam in Kiev: 'We zijn wakker geworden van explosies' - NOS

Onduidelijkheid is er ook over de landing van Russische militairen in het zuiden van Oekraïne. Persbureaus Interfax en Reuters schrijven dat er vanuit de Zwarte Zee Russische troepen aan land zijn gegaan in de havensteden Marioepol en Odessa. Maar de Oekraïense luchtmacht weerspreekt dat, die zegt dat er geen Russen zijn geland in Odessa.

Het Oekraïense leger claimt vijf Russische vliegtuigen en een Russische helikopter te hebben neergehaald in de regio Loegansk, maar het Russische ministerie van Defensie spreekt berichten over het neerhalen van een vliegtuig tegen.

De burgemeester van de stad Borispol, waartoe de luchthaven van Kiev behoort, liet via Facebook weten dat het Oekraïense leger actief bezig is met het afslaan van een aanval op de luchthaven. Die lijkt te worden bestookt met drones.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list: 1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT 2. Fully isolate Russia by all means, in all formats 3. Weapons, equipment for Ukraine 4. Financial assistance 5. Humanitarian assistance

Correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington zegt dat de kans heel groot is dat de VS "keiharde sancties" oplegt aan Rusland. "Ze hebben altijd gezegd dat ze snel en heftig reageren", zegt Waagmeester. President Biden belde vannacht met Zelensky. "Hij heeft gezegd dat de Amerikanen alles doen wat ze kunnen, van buiten het strijdtoneel om Rusland maximaal onder druk te zetten."

EU-president Michel en voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen kondigden nieuwe "zware sancties" aan die "grote gevolgen voor Rusland zullen hebben". Later vandaag wordt het sanctiepakket vastgesteld en kort daarna ingesteld, schrijven de EU-leiders in een verklaring. De EU zal Oekraïne ondersteunen met politieke, financiële en humanitaire hulp.

'Bevrijden bezette gebieden'

In de regio Donbas in het zuidoosten van het land liggen de zogenoemde volksrepublieken Donetsk en Loegansk, die om Russische bijstand hebben gevraagd in hun strijd tegen het Oekraïense leger.

Na Donetsk (DNR) kondigen nu ook milities van de Volksrepubliek Loegansk een aanval aan. Er wordt gesproken over het "bevrijden van de bezette gebieden". Eerder vanochtend liet de "volksmilitie van de DNR" op Telegram weten Oekraïense troepen langs de demarcatielijn aan te gaan vallen.

Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kramatorsk, in het deel van de regio Donetsk dat nog in Oekraïense handen is. Rond 06.30 uur was het op de plaats waar hij was rustig. Dennekamp zegt dat de aanvallen daar allemaal gericht lijken te zijn op het militaire vliegveld van Kramatorsk.

"Omdat het zo sporadisch is, lijkt het een heel gerichte aanval op infrastructuur, op satellietverbindingen", zegt hij. "In de stad is het verder rustig, maar je ziet ook wel paniek, mensen die weggaan en bij een geldautomaat staan mensen in de rij om geld op nemen."

