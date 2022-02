Separatistenleiders vragen Poetin om militaire hulp tegen Oekraïense leger

Het is nog niet duidelijk of het Kremlin al heeft gereageerd op het verzoek.

De leiders van de twee zelfverklaarde Volksrepublieken in het oosten van Oekraïne hebben de Russische president Poetin om militaire hulp gevraagd. Ze vragen in een brief om steun tegen de "agressie" van het Oekraïense leger, schrijven Russische persbureaus op basis van een woordvoerder van het Kremlin.

NOS-correspondent Iris de Graaf:

"President Poetin heeft nu een perfect voorwendsel om over te gaan tot militair ingrijpen. Tot op de dag van vandaag bleef Poetin vaag over de inzet van de in zijn toespraak genoemde vredestroepen. De president zei steeds dat hij mogelijk die troepen zou kunnen inzetten, maar dat hij ter plekke in de gaten zou houden of dat nodig zou zijn.

Vandaag zagen we op de Russische staatstelevisie heel veel nieuws over geweld in de Donbas; er was sprake van "terroristische aanslagen" vanuit Oekraïne, om alvast "begrip te kweken" in de Russische samenleving. De enorme toename van zogenaamde "terroristische" aanslagen, een "humanitaire crisis" en de leiders die "officieel" om een verzoek hebben gevraagd: dat maakt het hele proces tot militair ingrijpen compleet.

De grote vraag blijft nu: wanneer gaan die troepen echt de grens over? Dat kan zo meteen, morgen, volgende week: alleen Poetin beslist en weet het. Hij bepaalt de volgende zet."