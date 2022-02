Zoektocht Kamer: wet alleen niet genoeg in aanpak grensoverschrijdend gedrag

"De moed zakt mij een beetje in de schoenen. Waar gaan we beginnen? Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?"

Aan het woord is VVD-Kamerlid Harry Bevers. Het is woensdagavond, tegen achten en het Kamerlid heeft dan al enige tijd zitten luisteren naar werknemers, werkgevers, hulpverleners en overige betrokkenen in de cultuurindustrie.

Onderwerp van gesprek: deelnemers aan tv-programma's beschermen op het gebied van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Directe aanleiding: wat naar boven kwam in de uitzending van BOOS over The Voice of Holland en een daaropvolgend manifest waarin cultuur en mediamakers zich uitspreken tegen de misstanden in hun sector. "We kijken niet meer weg" heet het manifest.

De eerste spreker is zangeres Aafke Romeijn. Vlak na de uitzending van BOOS, zo vertelt ze, was er in tientallen appgroepen waarin ze met andere artiesten zit vooral "verbazing over de verbazing". De misstanden in de sector, de machtsverhoudingen, "wij wisten dit al heel lang". Romein spreekt over het grote machtsverschil tussen degenen die leiding geven in de cultuur en degenen op de werkvloer.

Cultuurverandering

Dat het probleem zich niet alleen in de mediasector voordoet, werd in de weken na de BOOS-uitzending duidelijk en komt gaandeweg het rondetafelgesprek in de Kamer ook steeds meer ter sprake: het speelt overal. In het buurthuis, in de voetbalkantine, op de werkvloer bij een advocatenkantoor. 30 procent van de werkende vrouwen krijgt met aanranding te maken, vertelt Willy van Berlo van de Rutgersstichting.

Na de uitzending nam het aantal klachten met de helft toe, vertelt Rosa Jansen van Slachtofferhulp.

Er wordt gesproken over vertrouwenspersonen en meldpunten, maar de aanwezigen zijn er ook wel van doordrongen dat het probleem niet kan worden opgelost met al dan niet goed bereikbare of bekende meldpunten. Het gaat om gedragsverandering, en, zo betogen de meeste sprekers: hoeveel wetten en regels ook, papier kan gedrag niet veranderen. Het gaat om cultuurverandering, maar hoe bereik je dat?

Taak voor onderwijs

De Rutgersstichting ziet een grote taak weggelegd voor het onderwijs, en dan echt vanaf groep 1. Maar wel doorlopend naar de bovenbouw. "Seksuele voorlichting gaat nu nog vaak over hoe je voorkomt dat je een soa krijgt en dat soort zaken. Nog veel meer zou het over wensen en grenzen bij seks moeten gaan." Probleem daarbij, betoogt Van Berlo, is dat scholen zelf kunnen invullen wat ze wel en niet behandelen. Zo kan het toch voorkomen dat opgroeiende jonge kinderen maar weinig meekrijgen over wensen en grenzen.

Ook werkgevers in de mediasector zijn door de Kamer uitgenodigd. Sven Sauve van RTL en Paul Römer van Talpa betogen dat het probleem breder is dan de mediawereld alleen. Beiden voelen wel een "extra morele verantwoordelijkheid". Een angstcultuur binnen Talpa ziet Römer niet. Er wordt wel gesproken over het inzetten van 'intimiteitscoaches' en over betere gesprekken vooraf met jonge deelnemers over risico's. RTL-topman Sauve vertelt dat ze "zo'n vijf jaar geleden al begonnen zijn met een cultuurproject". De vraag hoe het kon dat de misstanden bij The Voice door dit cultuurproject onopgemerkt bleven blijft onbeantwoord.

Na een paar uur luisteren is bij GroenLinks-Kamerlid Westerveld de "verbazing over de verbazing" van Aafke Romeijn het meest blijven hangen. "Dat schetst precies het probleem. Dat het al jaren bekend is, maar er niet wordt ingegrepen."

De vraag is wat de Kamer nu verder kan. Wat wel en niet mag, staat al in wetten geschreven. Een nieuwe zedenwet is nog op komst, waarmee alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar worden. Dat kan van groot belang zijn, maar met wetten en papier alleen ben je er niet, realiseren Kamerleden zich. De meesten zien de oplossing dan ook vooral in meer bewustwording en debat, en betere protocollen en afspraken op de werkvloer. De Kamer gaat daarover dan ook nog verder in gesprek, en bekijkt of veranderingen in bijvoorbeeld medialand kunnen worden afgedwongen.

Zangeres Aafke Romeijn heeft de hoop nog niet opgegeven, zegt ze na afloop van het rondetafelgesprek. "Ja het ging veel over de papieren werkelijkheid van de protocollen en verbeteringsprogramma's. Maar ik heb toch ook hoop. Het gaat om een cultuuromslag en het belangrijkste is dat er nu aandacht voor is."