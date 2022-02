Jonge invaller Elanga redt United in moeizaam Champions League-duel met Atlético

Niet Atlético's plaaggeest Cristiano Ronaldo, maar de 19-jarige Zweed Anthony Elanga heeft voor Manchester United een belangrijke treffer tegen Atlético Madrid gemaakt in de Champions League. Het heenduel in de achtste finales eindigde in 1-1. De Spaanse thuisploeg, die zich in december na een gevecht op leven en dood naar de achtste finales van de Champions League had geknokt, kende een droomstart voor eigen publiek. Al na zes minuten maakte João Félix de openingstreffer door met een prachtige snoekduik via de binnenkant van de paal binnen te koppen (1-0). Ronaldo onzichtbaar United zette daar in de eerste helft weinig tegenover. De aanvalslinie werd nauwelijks bereikt en op de schaarse momenten dat Ronaldo de bal wel voor zijn voeten kreeg, werd hij fel op de huid gezeten door de agressieve Spaanse verdediging. Vlak voor rust kreeg Sime Vrsaljko een gigantische kans op de 2-0, maar de Kroaat kopte de bal van dichtbij op de lat.

Cristiano Ronaldo in duel met Atlético-verdediger Stefan Savić - AFP

Ronaldo, die in aanloop naar de wedstrijd door Atlético-coach Diego Simeone "een monster" werd genoemd, bleef ook in de tweede helft vrijwel onzichtbaar. De Portugese spits, die tot 2018 voor rivaal Real Madrid speelde, is geen graag geziene gast in het Estadio Wanda Metropolitano. Hij speelde in totaal 35 wedstrijden tegen Atlético, waaronder twee (gewonnen) Champions League-finales. In totaal scoorde hij daarin 25 keer. Gelijkmaker Na de rust zagen beide teams lange tijd niet veel meer dan hun gelekaartenlast toenemen; drie voor Atlético, vijf voor United. Maar in de 80ste minuut maakte niet Ronaldo, maar zijn 18 jaar jongere ploeggenoot toch nog de gelijkmaker. De 19-jarige invaller Elanga zorgde er met een bekeken schuiver voor dat er bij de return op 15 maart nog alles mogelijk is op Old Trafford.

Alle uitslagen in de achtste finales van de Champions League. - NOS