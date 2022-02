Liverpool overklast Leeds in Premier League, Tottenham onderuit bij Burnley

In eigen huis kende het Liverpool van Virgil van Dijk geen genade, na een kwartier spelen opende Mohamed Salah vanaf de penaltystip de score nadat verdediger Stuart Dallas van Leeds hands had gemaakt.

Vijftien minuten later stond de Egyptenaar aan de basis van de 2-0, hij legde de bal af op Joel Matip die geheel vrij kon uithalen en de bal achter Leeds-doelman Illan Meslier schoot. Het bal was geopend.

Even later werd Sadio Mané door Leeds-aanvoerder Luka Ayling omver gelopen in het strafschopgebied en kon Salah wederom aanleggen, ook nu faalde de aanvaller niet: 3-0.

Mané-mania

Leeds leek in de rust van aanvalsplan te zijn gewisseld en het Liverpool, nummer twee in de Premier League, na rust niet het goede spel van de eerste helft door te zetten. Tot Mané tien minuten voor tijd opstond en de 4-0 liet aantekenen.

In de blessuretijd was het weer de Senegalees die vanuit de rebound de 5-0 binnentikte. Van Dijk zette de eindstand op het scorebord. In de laatste seconden van de blessuretijd kwam de aanvoerder goed in bij een hoekschop en kopte de bal binnen: 6-0.

Door de winst brengt Liverpool het gat met de nummer één, regerend kampioen Manchester City, terug naar drie punten.