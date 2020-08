Van Vleuten: 'Val in Rio heeft me niet alleen maar slechte dingen gebracht'

De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Deze week gaat Jeroen Stekelenburg in gesprek met Annemiek van Vleuten, veel-winnaar, die vandaag in Plouay Europees kampioen op de weg hoopt te worden.

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS Olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de voorbereiding op het mondiale evenement.

Tot september is er wekelijks een nieuwe aflevering te beluisteren, daarna komt er iedere twee weken een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio (hopelijk) beginnen.

Eerder in deze serie spraken we met onder anderen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Kiran Badloe en Eva de Goede.

Stekelenburg spreekt Van Vleuten tijdens haar seizoensvoorbereiding. Ze is net terug uit Colombia, waar ze op de fiets een ultieme vorm van vrijheid ervaart. "Het avontuur lokt me. Het buiten mijn comfortzone gaan, mezelf triggeren. Vijf of zes uur trainen in Colombia is anders dan in Nederland.

"Een andere omgeving, ander gezelschap, andere cultuur, ander eten, een andere verblijfplaats. Als je op 2200 meter hoogte traint is alles heel groen. Ik vraag me dan wel af hoe dat zit. Dat zoek ik dan op. Andere natuurverschijnselen, fruit wat ik nog nooit gezien heb, dat google ik dan even."

Vlak na het gesprek wint ze Omloop het Nieuwsblad. Maar dan staat net als de hele wereld, ook het wielerpeloton stil vanwege corona. Inmiddels komt dat weer een beetje op gang. Van Vleuten wint de Strade Bianche met overmacht. Dat de Spelen een jaar zijn uitgesteld, maakt voor haar weinig verschil. Want zo zegt ze zelf: haar dromen zijn niet veranderd. Alleen de datum is anders.