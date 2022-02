Ajax in golvend duel twee keer op voorsprong, maar speelt gelijk tegen Benfica

Domineren in Europa, dat is wat Ajax wil. Daar slaagden de Amsterdammers woensdagavond in Lissabon tegen Benfica minder goed in dan vooraf gehoopt. Ajax kwam tweemaal op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. In een onrustige en slordige beginfase liet Antony's openingsbod - een panna gevolgd door een 'Zidane-pirouette' - Amsterdamse bluf zien. Maar Benfica raakte niet ontmoedigd en kreeg via het voorhoofd van Jan Vertonghen de eerste serieuze kans, de oud-ajacied kopte recht in de handen van Remko Pasveer. Ajax tikte zich met zes overwinningen (op Sporting Lissabon, Borussia Dortmund en Besiktas) glansrijk door de groepsfase. Twintig voor, vijf tegen. Internationale media trokken al vergelijkingen met onder meer Manchester City. Maar waar de Engelsen vorige week met 5-0 wonnen van Sporting CP, slaagde Ajax er in Lissabon niet in een galavoorstelling van te maken, want Benfica was niet bang.

Martinez en Darwin worstelen om de bal - ANP

Ajax kwam met mate toe aan het befaamde positiespel; het was zoeken, schaken. Ook Benfica probeerde op te bouwen - wat ze na een kleine twintig minuten duur kwam te staan. Linksback Álex Grimaldo verloor de bal door vroeg drukzetten van Noussair Mazraoui. De rechtsback bediende Dusan Tadic in het Portugese strafschopgebied, die met binnenkant voet uit de stuit knap de hoek vond (0-1). Maar Benfica - dat met twaalf man leek te spelen door het loeiende Estádio da Luz - zakte allesbehalve in. De thuisploeg dook steeds vaker op voor het Amsterdamse doel. Op een aangeraakte inzet van Rafa Silva kon Pasveer nog knap redden, maar even later schoof een harde voorzet van Vertonghen onder hem door en via de voet van Sébastian Haller in het doel (1-1). Drie minuten later al troefde de naar de eerste paal gekomen Haller zijn directe verdediger Vertonghen af en schoot in tweede instantie binnen, zijn elfde doelpunt in zeven wedstrijden. Foutje goedgemaakt door de topscorer van de Champions League.

Sébastien Haller viert zijn 2-1 voor Ajax tegen Benfica. - ANP