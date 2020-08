Grapperhaus: spijt van overtreden coronaregels bij huwelijk

Minister Grapperhaus heeft er spijt van dat afgelopen zaterdag bij zijn huwelijk niet steeds de anderhalvemeter-regel is gerespecteerd. Grapperhaus trouwde zaterdag in Bloemendaal en op beelden van SBS Shownieuws is te zien dat mensen op de trappen van het stadhuis dicht bij elkaar staan.

Grapperhaus benadrukt dat vanwege de coronaregels de bruiloft expres "in een kleine setting is gevierd", met alleen de gezinnen en een paar goede vrienden en dat het feest om die reden is uitgesteld. Grapperhaus voegt eraan toe dat hij vóór en tijdens de huwelijksdag de mensen er voortdurend op heeft gewezen dat ze afstand moeten houden als ze niet tot hetzelfde huishouden horen en dat ze ook de andere coronaregels moeten respecteren.

Maar hij voegt eraan toe dat hij begrijpt dat mensen kritisch naar de beelden kijken en vragen hebben over de naleving van de maatregelen: "Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van naleving continu benadruk". Grapperhaus erkent dat er "helaas momenten zijn geweest waar de anderhalve meter niet in acht is genomen". Hij vindt dat hij als minister van Justitie altijd het goede voorbeeld moet geven.