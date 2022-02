Oproep voor vrijwillige dijkwachters langs Overijsselse Vecht vanwege waterstand

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta roept vrijwillige dijkwachters op om te helpen bij het controleren van de dijken langs de Overijsselse Vecht. Vanwege de hevige regenval waarmee de recente stormen gepaard gingen, staat het waterpeil van de rivier zo'n 120 centimeter hoger dan gebruikelijk.

Het water in de Vecht staat op veel plekken aan de voet van de dijken. Daarom worden deze dijken extra gecontroleerd op schade en kwetsbare plekken. Volgens het waterschap is dat zo veel werk dat besloten is om vrijwilligers op te roepen.

"De vrijwilligers zijn opgeleid om te kunnen inspecteren. Zij brengen alle afwijkingen en schades in kaart, waardoor onze eigen dijkspecialisten zich vooral kunnen richten op analyse en het nemen van maatregelen", aldus vervangend dijkgraaf Hans Pereboom. De inspecties zijn morgen en overmorgen.

Vrijwillige dijkwachters

Nederland telt zo'n 3000 vrijwillige dijkwachters die met name in actie komen bij heftige weersomstandigheden. Hiervoor volgen ze om het jaar een training en ter voorbereiding doen ze mee aan speciale oefeningen.

Het komt niet vaak voor dat vrijwillige dijkwachters worden ingezet langs de Overijsselse Vecht. De laatste keer was in 2018 en de keer daarvoor in 1998, meldt RTV Oost.

Inmiddels heeft de Vecht de hoogwaterpiek wel bijna bereikt. Door regen, wind en de afvoer vanuit volle sloten en kanalen stijgt het peil nog wel, maar dat zal niet meer zijn dan enkele centimeters. Eerder vreesde het waterschap dat het water nog met een meter zou kunnen stijgen, maar zo'n vaart zal het dus niet lopen.