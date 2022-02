Bijna 300 Afghanen met Nederlandse hulp in Pakistan, later naar Nederland

Een groep van 294 Afghanen is de afgelopen dagen met Nederlandse hulp de Afghaans-Pakistaanse grens overgestoken. Ze zijn daar opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel en zitten inmiddels in hotels in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Waarschijnlijk reizen ze binnen enkele weken door naar Nederland.

De groep bestaat uit tolken en andere Afghanen die in het verleden voor bijvoorbeeld het Nederlandse leger of het ministerie van Buitenlandse Zaken werkten. De meeste stonden in augustus al op de evacuatie-lijst, maar slaagden er niet in om een vliegtuig te bereiken na de machtsovername door de Taliban.

Over de actie van de afgelopen dagen is maanden onderhandeld tussen Nederland en Pakistan. Dat had eind vorige maand al een eerste resultaat, toen een veel kleinere groep de Afghaans-Pakistaanse grens overstak. Die groep lijkt het pad te hebben geëffend voor de mensen die de afgelopen dagen in Islamabad aankwamen.

Zwangere vrouw

De NOS heeft contact met verschillende Afghanen uit de groep. Een van hen is Hayatullah, die al eerder geanonimiseerd in NOS-verhalen voorkwam. Hij liet in augustus zijn tas achter bij Nederlandse militairen op het vliegveld van Kabul, om zijn zwangere vrouw te halen die buiten het vliegveld wachtte tot alle papieren waren gecontroleerd.

Toen hij met zijn vrouw terugkwam, was de vliegveldpoort gesloten en lag zijn tas daarachter. Hij verloor daardoor de paspoorten van zijn gezin. Dat maakte het in de periode daarna veel moeilijker om uit Afghanistan weg te komen.

Veel Afghanen die de afgelopen dagen alsnog zijn geëvacueerd, hebben evenmin een paspoort. Al voor de machtsovername van de Taliban was het in Afghanistan moeilijk om een paspoort aan te vragen. Na de machtsovername werd dat niet veel makkelijker. Daardoor kon deze groep niet met vliegtuigen worden opgehaald.

Enorm opgelucht

"Ik ben enorm opgelucht dat het gelukt is", zegt Hayatullah nu vanuit Islamabad. Begin deze maand kreeg hij voor het eerst bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de ophanden zijnde evacuatie. "Ik zou rond 10 februari naar Qatar vliegen. Die vlucht ging niet door. Maar ik werd al snel nog eens gebeld. We moesten zelf naar de Pakistaanse grens komen, waar we werden opgevangen."

Tussen Kabul en de Pakistaanse grens waren zo'n tien checkpoints van de Taliban, vertelt Hayatullah. Vooraf beschouwde hij dat nog als een groot gevaar van de reis, maar dat viel mee. "Ik reisde met mijn vrouw en kind en daardoor stelden ze geen vragen. Ze doorzochten ook mijn telefoon niet en stelden zelfs geen vragen."

Pakistaanse grensbeambten wisten dat hij en zijn gezin zouden komen en lieten hen door. Achter de grens werden ze opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel en kreeg hij direct een coronavaccinatie en een coronatest.

Vast

Nu deze grote groep is geëvacueerd, zijn er naar schatting nog zo'n 1100 mensen in Afghanistan die op een Nederlandse evacuatielijst staan.

Ook zit er een groep van zeker tientallen mensen met Nederland als eindbestemming vast in Pakistan. Zij reisden eerder op eigen gelegenheid naar dat land en staken illegaal de grens over. Een deel van de groep stelt dat ze dat deden op aanraden van Nederland. Pakistan weigert hen verder te laten reizen, omdat ze illegaal zijn binnengekomen.

Hayatullah heeft dinsdag al een gesprek gehad met mensen van de Nederlandse ambassade in Islamabad. Daarin is hem gezegd dat Nederland de komende week een vliegtuig huurt om hem en de andere Afghanen vanuit Pakistan naar Nederland te brengen.