Europa haalt beste in Vitesse naar boven: 'Zijn sterk genoeg om Rapid te verslaan'

Vitesse kan donderdag historie schrijven door zijn beste prestatie ooit in Europa te evenaren. Trainer Thomas Letsch blikt echter niet terug of vooruit, de focus moet volledig op het duel met Rapid Wien in de Gelredome. En nergens anders op.

"En we zijn ervan overtuigd dat we sterk genoeg zijn om die ploeg te verslaan", spreekt Letsch vol overtuiging. Dan moet er gewonnen worden, na de 2-1 nederlaag van vorige week in Wenen. De resultaten van de laatste weken bieden weinig reden tot hoop, maar het bij vlagen vertoonde spel biedt volgens de trainer voldoende houvast.

De ommekeer

Na vijf nederlagen op rij hield Vitesse zondag met tien man stand in de Utrechtse storm (1-1). "Dat kan de ommekeer zijn."

"Ik houd niet van de term alles-of-niets. Maar morgen is het wel zo, de situatie is duidelijk", zegt Letsch, die bovendien met Riechedly Bazoer (geblesseerd) en Loïs Openda (geschorst) twee van zijn belangrijkste spelers mist. "We kunnen praten over de spelers die er niet zijn. En over de spelers die er wel zijn. Ik geef de voorkeur aan het laatste."

Zoals Maximilian Wittek, de Duitser die dit seizoen clubtopscorer is in Europa. "Maar ik heb andere taken in het team dan alleen doelpunten maken", tempert de verdediger de hoge verwachtingen rond zijn persoon. "We hebben getoond dat we nog steeds een team zijn. We hebben gestreden en niet opgegeven."