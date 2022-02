Steijn volgt Fraser op als hoofdtrainer van Sparta Rotterdam

Maurice Steijn heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract met Sparta Rotterdam. De oud-trainer van NAC Breda volgt Henk Fraser op, die na dit seizoen vertrekt.

Fraser was sinds 2018 in dienst bij de club uit Rotterdam en had nog een contract tot medio 2024. Maar de 55-jarige trainer besloot het contract niet uit te dienen. Wat er in het verschiet ligt voor Fraser is nog niet bekend. Hij is ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Buitenlands avontuur

Steijn begon zijn trainersloopbaan bij ADO Den Haag, eerst als assistent, vervolgens als interim en in de periode van 2011 tot 2014 als hoofdtrainer van de club. De Hagenaar ging daarna aan de slag bij VVV-Venlo, waarna hij in 2019 begon aan een buitenlands avontuur in de Verenigde Arabisch Emiraten.