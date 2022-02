Noodtoestand uitgeroepen in Oekraïne, Rusland haalt diplomaten terug

Volgens Oleksi Danilov, een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris, is de noodtoestand bedoeld om de rust te bewaren in het land: "Afhankelijk van de dreiging in bepaalde gebieden, zal de noodtoestand op- of afgeschaald kunnen worden. Dan hebben we over gebieden aan de grens met Rusland of Belarus."

Russische diplomaten vertrekken

Een algehele mobilisatie is nog niet nodig, vindt Oekraïne, maar het land is wel begonnen met het oproepen van reservisten tussen 18 en 60 jaar oud. Ook mogen Oekraïense burgers wapens dragen om zich tegen een Russische inval te verdedigen.

Oekraïners zijn ook opgeroepen om Rusland te verlaten en niet meer naar dat land te reizen. Consulaire hulp geven aan Oekraïners wordt er lastig, zegt de regering. Andersom is Rusland begonnen al zijn diplomatieke personeel terug te halen uit Oekraïne.

Rusland heeft een ambassade in Kiev. Daar is de vlag inmiddels gestreken, zegt persbureau AP. Ook zijn er consulaten in Charkov, Lviv en Odessa.