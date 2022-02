Dumoulin moet passen op Jebel Jais, Pogacar slaat toe

Tadej Pogacar heeft zijn eerste zege van 2022 binnen. De Sloveen was de beste in de vierde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, met aankomst op Jebel Jais, een klim van 18,7 kilometer.

Vanuit de start demarreerden Jakob Egholm en Luca Rastelli. De Deen van Trek-Segafredo en de Italiaan van Bardiani hielden het lang vol, reden een voorsprong van acht minuten bijeen, maar op de slotklim, met nog 17 kilometer voor de boeg, was het na 164 kilometer gedaan met de vlucht.

Team UAE, de ploeg van Pogacar en ook de ploeg die een thuiswedstrijd rijdt in de Emiraten, nam het heft in handen. Mikkel Bjerg hield eerst het tempo hoog, waarna Rafal Majka de slotklim extra zwaar maakte met enkele demarrages.

Ganna tweede

In de slotfase was het aan Pogacar zelf, die zijn sponsor niet teleurstelde met een versnelling in de laatste kilometer. Hij nam ook de leiderstrui over van Stefan Bissegger, de winnaar van de tijdrit van dinsdag.

Tijdrijder Filippo Ganna klom knap mee met de besten en staat nu tweede op twee tellen van de tweevoudig Tourwinnaar.