'Pas stadions Nederland aan om overbelasting te voorkomen'

Royal HaskoningDHV schrijft dat het ongeluk gebeurde doordat de belasting op de voorste drie rijen hoger was dan waarvoor de tribune was ontworpen. Door het grote aantal mensen dat op de tribune aan het springen was, werd de maximale belasting overschreden. Daarnaast was de verkeerde wapening gebruikt, zegt het onderzoeksbureau.

Voetbalstadions in Nederland moeten worden aangepast om instorting te voorkomen, zoals in het Goffertstadion in Nijmegen is gebeurd. Dat zegt ingenieursbureau Royal HaskoningDHV na onderzoek naar het instorten van een deel van de tribune van het stadion van voetbalclub NEC vorig jaar oktober, dat vandaag is gepresenteerd .

Uit het onderzoek naar het ongeluk in Nijmegen blijkt dat op een staantribune een belastingeffect van 900 kilogram per vierkante meter kan optreden. De norm voor de belasting van tribunes voor stadions die voor 2012 zijn gebouwd is 400 kilo per vierkante meter. Dat gold ook voor het NEC-stadion. Voor stadions gebouwd na 2012 geldt 500 kilogram per vierkante meter.

"Het is denkbaar dat het belastingeffect nog hoger wordt als mensen nog dichter bij elkaar staan, zwaarder zijn, hoger springen en/of gelijktijdig springen", schrijven de onderzoekers.

Onderzoeker Erik Middelkoop van Royal HaskoningDHV legt op NPO Radio 1 uit dat het gewicht van de mensen in het NEC-stadion wel net onder de piekbelasting van 400 kilo per vierkante meter zat.

"Maar als je gaat springen, dan heeft dat hetzelfde effect als dat je met een hamer op een spijker slaat. Als de hamer rustig op de spijker gaat, gaat 'ie niet het hout in. Maar als je er een klap op geeft, ontstaan er veel grotere krachten en gaat 'ie wel het hout in. En dat hebben de springende supporters ook teweeggebracht."

Twee opties

Tenzij staantribunes zijn ontworpen op een hogere belasting dan de minimumeis, is het volgens Royal HaskoningDHV nodig dat stadions maatregelen nemen om overbelasting te voorkomen. "Dit geldt ook voor zittribunes als de vaste stoelen niet voorkomen dat er een ophoping van mensen ontstaat", aldus het bureau.

Volgens Middelkoop zijn er twee dingen tegen te doen. Of de stadions worden verstevigd om een hogere belasting te kunnen weerstaan of er worden maatregelen doorgevoerd waardoor het niet meer mogelijk wordt voor toeschouwers om dicht op elkaar te gaan staan.

Stadion Heracles

Deze maand werd bekend dat Heracles Almelo tribunes in het stadion uit voorzorg laat verstevigen. De eerste ring van de tribune van Erve Asito is in dezelfde periode gebouwd als De Goffert in Nijmegen. Bij onderzoek van Royal HaskoningDHV werd dezelfde ontwerpfout aangetroffen. Zolang de aanpassingen van het stadion niet voltooid zijn, "gelden in het stadion extra beheersmaatregelen om ophoping van supporters te voorkomen", schrijft het bureau.