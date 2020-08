Panden Den Haag doorzocht om miljoenenfraude met zorggeld

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft gisteren in Den Haag twee huizen, een bedrijfspand en een opslagbox doorzocht in een groot zorgfraudeonderzoek. Daarbij is administratie meegenomen en is beslag gelegd op onroerend goed, drie auto's en op waardevolle spullen zoals sieraden en designertassen.

Twee medewerkers van een failliete zorginstelling en een zzp'er worden ervan verdacht dat ze meer dan 3 miljoen euro hebben verduisterd. Ook zouden ze faillissementsfraude hebben gepleegd.

Uit de omschrijving van het bedrijf valt op te maken dat het gaat om Just Care, maar het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. De Haagse instelling gaf zorg aan mensen met psychische problemen en ging in het najaar van 2018 failliet na een conflict met zorgverzekeraar VGZ. Die had onvolkomenheden in de declaraties gevonden en weigerde die daarom te voldoen.

Verdachten lieten huizen verbouwen met zorggeld

Er liep toen al een onderzoek van de FIOD, omdat de Belastingdienst een vermoeden had van gesjoemel met de inkomstenbelastingen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten forse rekeningen bij de zorginstelling declareerden voor de verbouwing van huizen van henzelf en van familieleden.

Ze betaalden zichzelf een riant salaris, stelt het OM, en namen contant grote bedragen op. Om dat alles te verantwoorden, zouden de verdachten achteraf valse facturen hebben opgesteld en jaarrekeningen hebben vervalst.

De verdachten zijn niet aangehouden. Wanneer de rechtszaak dient, is nog niet bekend.