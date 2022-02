Politie: gijzelnemer Apple Store had explosieven, stonden niet op scherp

De 27-jarige man die gisteren urenlang een groep mensen gijzelde in de Apple Store in Amsterdam had explosief materiaal op zijn lichaam. Dat zegt de politie na onderzoek. De explosieven stonden niet op scherp. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het materiaal. Op beelden was te zien dat de gijzelnemer iets droeg dat op een bomvest leek. Daarnaast had hij een handvuurwapen en een semiautomatisch wapen. Rond 22.30 uur gisteravond wist een gegijzelde 44-jarige man, die een Bulgaar blijkt te zijn, weg te rennen uit het gebouw nadat een robot van de politie water kwam brengen aan de gijzelnemer. De gijzelnemer rende achter de gegijzelde aan naar buiten. Vervolgens werd hij door een auto van de Dienst Speciale Interventies (DSI) bewust aangereden.

We schreven deze uitgebreide reconstructie over de gijzeling.

Liggend op straat werd hij onder schot gehouden totdat was vastgesteld dat er geen explosiegevaar was. Daarna kwamen hulpverleners in actie en werd de gijzelnemer naar het ziekenhuis vervoerd. De man is volgens de politie zeer ernstig gewond. Hij ligt onder bewaking in het ziekenhuis.

De gijzeling in beeld:

De gijzeling in Amsterdam in beeld - NOS