Bij gemeenteraadsverkiezingen anderhalve meter niet verplicht

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart gelden minder coronamaatregelen dan bij eerdere verkiezingen. Vrijdag gaan nieuwe versoepelingen in en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat het bij de komende verkiezingen bijvoorbeeld niet meer verplicht is om in het stembureau een mondkapje te dragen of anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Om de kiezers te spreiden en mensen de gelegenheid te geven een rustig moment uit te zoeken, zijn de verkiezingen over drie dagen verspreid: maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Volgens onderzoek door I&O Research wil ongeveer een op de vijf kiezers al op maandag of dinsdag gaan stemmen.

Gratis zelftest

Bruins Slot benadrukt dat alle kiezers zich comfortabel moeten voelen om hun stem uit te brengen. De stembureaus worden zo ingericht dat kiezers die dat willen afstand kunnen houden. Ook worden 'handcontactpunten' geregeld schoongemaakt.

De minister schrijft in haar brief dat nog niet alle gemeenten genoeg stembureauleden en tellers hebben. Ze roept de gemeenten op een ruim reservebestand te creëren voor als op het laatste moment stembureauleden uitvallen vanwege een besmetting of omdat ze in quarantaine moeten. Stembureauleden en tellers kunnen gratis een zelftest doen. Maar een gemeente mag zo'n test niet verplicht stellen.

Uitslagen en debatten

Op uitslagenavonden en verkiezingsdebatten vanaf aanstaande vrijdag gelden basismaatregelen, zoals een goede ventilatie. Als bij die evenementen meer dan 500 mensen aanwezig zijn en mensen in het publiek geen vaste plaats hebben, moeten de aanwezigen een negatieve test kunnen tonen.

Bruins Slot raadt gemeenten aan bij zulke evenementen voor een livestream te zorgen, zodat mensen ook vanuit huis kunnen meekijken.