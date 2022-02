De ervaren toptrainer die de handbalsters zochten: 'Bijzonder dat het gelukt is'

De Nederlandse handbalsters hebben wat ze willen. De nieuwe bondscoach Per Johansson is die ervaren persoon die zijn sporen internationaal op het hoogste niveau heeft verdiend. En ze hadden ook wat te eisen, na de knappe wereldtitel van twee jaar geleden. Maar nu wordt er ook weer wat terugverwacht.

Hoewel er grote finales werden gespeeld, zag Visser de laatste tijd aan het spel van Oranje dat er op cruciale situaties behoefte was aan iemand die vanaf de kant het overzicht en de rust bewaarde. "Dan heeft ook deze groep, die heel veel ervaring meebrengt, toch wel sturing nodig. En ook het respect voor een trainer. Ik denk dat het bij Per Johansson wel goed zit."

Visser maakte de opmars van Oranje mee, al was ze net gestopt als international toen goud werd veroverd op het WK in Japan. Hoge verwachtingen voor de Olympische Spelen werden niet waargemaakt, ook het volgende Europees en wereldkampioenschap werden een sof. Johansson is na Emmanuel Mayonnade en Monique Tijsterman al de derde bondscoach binnen een halfjaar.

De Zweed zit volgende week meteen op de bank, voor een tweeluik met Duitsland in de EK-kwalificatie. Het handbal leeft, het thuisduel van zaterdag 5 maart in Rotterdam was zelfs binnen een kwartier al uitverkocht. Eind 2025 is het WK in Nederland en Duitsland, waar Johansson de komende jaren naartoe gaat werken.

Dat Johansson naast Oranje ook de Russische topclub Rostov-Don onder zijn hoede heeft, ziet Visser niet meteen als nadeel. Wel is het volgens haar logischerwijs moeilijker om de internationals bij hun clubs aan het werk te zien, maar kandidaten van zijn statuur zijn nou eenmaal moeilijk te krijgen.

Knap werk van de bond

"Toptrainers zijn toch wel bijzonder. Ik vind het bijzonder dat het gelukt is zo'n trainer aan te trekken", prijst Visser het werk van het Nederlands Handbal Verbond. "Dit was een wens van de speelsters, ik denk dat het wel een goede keuze is."

Ze ving al positieve geluiden op. "Per Johansson is ook een man met temperament. Als het goed is, wordt dat een goede combinatie."