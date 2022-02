Veroordeelde dader komt met alternatief scenario growshopmoorden

Camil A. uit Hengelo die samen met zijn twee zonen Dejan en Denis levenslang vastzit voor een viervoudige moord in 2018 in Enschede, heeft zijn stilzwijgen verbroken. Niet hij en zijn twee zonen, maar twee mannen en twee vrouwen zouden de moorden hebben gepleegd.

Op 13 november 2018 werden vier mannen doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Volgens de rechtbank, die Camil en zijn zonen levenslang oplegde in 2020, was er veel bewijs.

Zo is hun "tamelijk specifieke" auto bij de growshop gezien en zijn daar ook bloedsporen van een van hen aangetroffen. Ook werd in hun auto een kogelhuls gevonden die overeenkomt met het kaliber wapen dat bij de moord is gebruikt.

Justitie blijft er vooralsnog bij dat het Servische trio verantwoordelijk is voor de moorden in de growshop. De drie mannen gingen na hun veroordeling in hoger beroep. In juni vorig jaar besloot het gerechtshof dat er een nieuw onderzoek moest komen.

Nieuw scenario

Bij de viervoudige moord kwam de Vietnamese growshopeigenaar Tuan Nguyen (43) uit Enschede om het leven, evenals Artur Sargsyan (34) en restauranthouder Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo en Max Klaassen (62) uit Arnhem. De laatste was toevallig in Enschede om mest voor de growshop af te leveren. Ook Akfidan zou een toevallig slachtoffer zijn.

Twee weken na de moorden werden vader Camil en zijn zonen Dejan en Denis aangehouden. Tot nu toe hielden de drie de kaken stijf op elkaar. Ze ontkenden dat ze de moorden hadden gepleegd en beriepen zich op hun zwijgrecht.

RTV Oost schrijft over het scenario dat vader Camil nu schetst bij de recherche. De geboren Serviër zegt dat hij de voormalige eigenaar van de growshop had geholpen met een partij wapens. Die wapens maakte hij op verzoek van de man gebruiksklaar. Camil diende in het Servische leger en heeft wapenkennis.

'Zoon getuige van afranseling'

Camil liet naar hij nu zegt zijn oudste zoon Dejan een dag voor de fatale moord al wapens en munitie brengen, op verzoek van de voormalige eigenaar van de winkel in Enschede. Dejan reed twee keer op en neer.

Bij dat tweede bezoek was Dejan zoon getuige van een afranseling in de growshop door enkele mannen. Het bebloede slachtoffer was volgens Camil de nieuwe eigenaar van de growshop, Nguyen. Dejan stuurde de mannen weg en zette het slachtoffer af in de buurt van het ziekenhuis.

Deze "reddingsactie" zou verklaren waarom er later in de auto van het Servische gezin, een VW Golf, bloed van de Vietnamese man werd gevonden. Dit alles gebeurde volgens Camil op de avond voor de moord.

Omdat Camil naar hij nu zegt met de voormalige growshopeigenaar had afgesproken om op 13 november de wapens te brengen, ging hij er die dag heen met het wapentuig. Zijn twee zonen gingen mee. Rond 14.30 uur kwamen ze aan en op dat moment verlieten vier personen de winkel in Enschede: twee mannen en twee jonge vrouwen. Die sloegen volgens Camil op de vlucht.

Verkocht aan Albanezen

De vader en zonen vertrokken daarop ook. Camil heeft verklaard dat hij de wapens korte tijd later heeft verkocht aan een groep Albanezen. Dat gebeurde op de parkeerplaats van een fastfoodketen. Hij zou er bijna 5000 euro voor hebben gekregen.