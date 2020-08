Schilderij Frans Hals opnieuw gestolen uit museum in Leerdam

Uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam is gisterochtend vroeg een kunstwerk gestolen. Het gaat om het schilderij 'Twee lachende jongens' van Frans Hals. Het is niet de eerste keer dat het werk wordt gestolen: in 1988 en 2011 gebeurde dat ook al. Beide keren werd het schilderij weer teruggevonden.

Volgens de politie is de achterdeur van het museum in het stadje aan de Linge in de nacht van dinsdag op woensdag geforceerd. De daders zijn nog niet opgespoord. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart, de politie roept getuigen op om zich te melden.