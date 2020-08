Geen twijfel bij Dumoulin: 'Weet dat ik in de Tour mee kan met de top'

Dumoulin won in 2017 de Giro d'Italia en werd in 2018 tweede in de Tour. Vanwege een blessure kwam hij ruim een jaar niet meer in actie. Zijn rentree onlangs bij de Tour de l'Ain en het Critérium du Dauphiné verliep succesvol.

Op de vraag of het een gekke gedachte is dat hij de Tour kan winnen, antwoordt Dumoulin: "Nee, dat is niet raar, hè. Ik heb wel wat laten zien in het verleden natuurlijk. Ik weet dat ik het kan en dat ik hier kan meedoen in de top van het klassement."

Het is een bekend verhaal: de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma start met twee kopmannen aan de Tour: Dumoulin en Primoz Roglic. Maar Dumoulin ziet zichzelf niet als eerste kopman.

"Primoz was in de Dauphiné gewoon de beste renner, hij staat wel een trapje hoger. We gaan als ploeg van start om de Tour te winnen en hebben niet duizend scenario's besproken. In de eerste helft van de Tour hebben we allebei een beschermde status."

Afgebroken Tour is geen Tour

De mogelijkheid bestaat dat de Tour de France moet worden afgebroken, indien het coronavirus nog nadrukkelijker om zich heen zou grijpen. In heel Frankrijk geldt momenteel code geel, terwijl voor Nice, waar zaterdag de Tour van start gaat, en Parijs, waar de Tour traditioneel over drie weken eindigt op de Champs-Elyséss, zelfs code oranje van kracht is.

Is dat voor Dumoulin een reden om direct vol gas te gaan, zodat hij wellicht de gele trui in zijn bezit heeft mocht de Tour voortijdig eindigen?

"Nee, daar houd ik geen rekening mee. Wij zijn hier om een grote ronde te winnen. In mijn beleving is dat drie weken. Als de Tour eerder stopt, zal het altijd de Tour zijn die geen Tour was."