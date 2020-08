Poetin: reservemacht staat klaar om in te grijpen in Wit-Rusland

De Russische president Poetin zegt dat Rusland een reservemacht van de politie heeft klaarstaan om in te grijpen in Wit-Rusland, verzoek van de Wit-Russische leider Loekasjenko.

Met Loekasjenko zou zijn afgesproken dat de reservemacht alleen ingrijpt als de crisis in Wit-Rusland niet meer onder controle is. "Het is nu niet nodig en ik hoop dat dat zo blijft", zei Poetin op de Russische staatstelevisie. Volgens hem lijkt de situatie in het buurland zich juist te stabiliseren.

Anderhalve week geleden zei Poetin al dat hij Loekasjenko steunt in het kader van het militaire pact tussen beide landen.

Weken van protest

In Wit-Rusland zijn al weken protesten nadat Loekasjenko - die al meer dan 25 jaar aan de macht is - was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Er zijn veel aanwijzingen dat met de uitslag is gerommeld en onder meer de Europese Unie erkent die niet. Dat geldt ook voor oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die de verkiezingsoverwinning claimt. Ze is het land ontvlucht en verblijft nu in Litouwen.

Russische huurlingen

Poetin ging ook in op de arrestatie van 33 Russen in Wit-Rusland, kort voor de verkiezingen. De Wit-Russische autoriteiten meldden toen dat het ging om huurlingen, die erop uit waren om het land te destabiliseren in de aanloop naar de verkiezingen.

Volgens Poetin zijn de Russen misleid door een operatie van de Oekraïense en Amerikaanse inlichtingendiensten. "Ze waren onderweg om te werken in een ander land. Toen werden ze gelokt en over de grens met Wit-Rusland gesleept", aldus Poetin.