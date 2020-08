De Jonge: geen voorrang leraren bij coronatests • RIVM: 510 nieuwe besmettingen

Tot 10.00 uur vanochtend zijn er 510 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er 571. Vorige week werden er gemiddeld 510 besmettingen per dag gemeld. De meeste besmettingen zijn opnieuw in Amsterdam (90), Rotterdam (60) en Den Haag (40). Dat is in lijn met het gemiddelde aantal besmettingen in deze steden van de afgelopen tijd. Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen in Baarle-Nassau (5,8 per 10.000 inwoners), Hilvarenbeek (3,9) en Delfzijl (3,6). In Baarle-Nassau gaat het om slechts vier besmettingen, maar vanwege het gering aantal inwoners (7000) heeft deze gemeente relatief de meeste positieve testen. De GGD's hebben vandaag zeven nieuwe ziekenhuisopnames en drie doden gemeld aan het RIVM. Vorige week ging het om gemiddeld twaalf nieuwe ziekenhuisopnames en vijf doden per dag. Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. De meeste opnames en overlijdens waren dan ook niet vandaag, maar zijn nu pas gemeld bij het RIVM. Het daadwerkelijke aantal kan dus hoger liggen. Er lagen gisteren 158 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 38 op de IC. Begin april, op het hoogtepunt van de crisis, lagen er zo'n 4000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1400 op de intensive care. Weekcijfers corona: minder besmettingen, maar meer doden

Minister Grapperhaus heeft er bij zijn huwelijk afgelopen zaterdag de hele dag op aangedrongen dat mensen de coronaregels zouden respecteren. Dat antwoordt hij op vragen naar aanleiding van beelden die te zien waren in Shownieuws. Daarop stonden mensen dicht op elkaar. Grapperhaus zei dat de bruiloft expres in "in een kleine setting is gevierd", met alleen gezinnen en een paar goede vrienden. Hij benadrukte dat hij en zijn vrouw het gezelschap steeds op het hart hebben gedrukt dat ze aan de de anderhalve meter en aan de hygiëneregels moesten denken. "Heel veel mensen weten dat donders goed en weten dat ook, maar het is best lastig, want het is een emotionele gebeurtenis", aldus de minister. Grapperhaus: bij huwelijk scherp geweest op coronaregels

Minister De Jonge is niet van plan om onderwijspersoneel voorrang te geven bij coronatests. De onderwijskoepels hadden daarom gevraagd. De Jonge zegt die vraag te begrijpen, maar volgens hem is het geven van prioriteit aan bepaalde beroepen nu moeilijk te regelen. Hij heeft het Outbreak Management Team wel gevraagd erover na te denken of dat op enig moment wel zou moeten gebeuren, niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor andere sectoren. Volgens De Jonge is er op dit moment geen sprake van grote schaarste bij de tests. Daarbij benadrukt hij wel dat het in principe de bedoeling is dat alleen mensen met klachten zich laten controleren. "Iedereen die klachten heeft, kan zich laten testen. We vragen mensen zonder klachten dat niet te doen, want dat gaat ten koste van mensen die de test harder nodig hebben."

Er hebben zich de afgelopen dagen meer mensen voor een coronatest gemeld dan het maximale aantal van 24.000 tests waar de GGD voor de zomerperiode rekening mee hield. Op maandag zijn er 24.024 tests afgenomen, dinsdag 25.243 en woensdag 24.574. Dat blijkt uit cijfers die GGD GHOR Nederland heeft verstrekt aan de NOS. In Nederland kunnen sinds 1 juni dagelijks 30.000 tests worden uitgevoerd. Verwacht werd dat 24.000 tests bij de GGD en 6000 in ziekenhuizen werden afgenomen. Volgens een woordvoerder werkt de GGD nu boven het gestelde maximum. Normaal zou dan direct worden opgeschaald om te anticiperen op nog meer testaanvragen, maar dat proces is stil komen te liggen. Op verzoek van het ministerie van VWS schaalt de GGD niet verder op omdat de labcapaciteit in gevaar komt. Vorige week werden er gemiddeld 20.000 tests per dag uitgevoerd, dat was 40 procent meer dan een week eerder. "We krijgen signalen dat nu veel mensen zich melden voor een test zonder dat ze klachten hebben. We controleren niet of mensen echt klachten hebben, want de drempel moet laag zijn", zegt de woordvoerder.

Er komt geen extra loonsverhoging voor zorgmedewerkers, maar ze kunnen volgend jaar wel op een 'coronabonus' rekenen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in De Telegraaf. Het zou gaan om een eenmalige bonus van 500 euro. Voor dit jaar is het personeel een bonus van 1000 euro toegezegd. Oppositiepartijen wilden ook een extra loonsverhoging voor het zorgpersoneel, maar daar bleek geen meerderheid voor in de Kamer. Grote bedrijven krijgen te maken met een tegenvaller: de winstbelastingen voor hen worden niet zoals aangekondigd verlaagd, maar blijven even hoog. De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor kleine ondernemers, wordt in stappen verder afgebouwd met een tijdelijke compensatieregeling, zeggen bronnen tegen de NOS. Bonus voor personeel in zorg, geen verlaging winstbelasting voor grote bedrijven

De beroemde Duitse kerstmarkt voor de Dom in Keulen is dit jaar afgeblazen vanwege het coronavirus. De organisatoren vrezen voor chaotische toestanden als er beperkingen zijn vanwege het virus, mocht het evenement al door kunnen gaan. Jaarlijks trekken er zo'n vijf miljoen bezoekers naar Keulen voor de kerstmarkt. Als het aantal bezoekers beperkt moet worden vanwege corona, vreest de organisatie enorme rijen met mensen die naar binnen willen met alle risico's van dien. "Wij willen niet dat mensen ziek worden en dat dan wordt gezegd dat de Keulse kerstmarkt de hotspot was", aldus de chef van de organisatie, Monika Flocke.

Het UMCG onderzoekt de rol van overgewicht bij coronapatiënten op de intensive care. Het Groningse ziekenhuis krijgt daarvoor 450.000 euro van ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, meldt RTV Noord. De hoofdvraag van het onderzoek is waarom ernstig zieke coronapatiënten vaker overgewicht hebben dan mensen die niet op de intensive care liggen. Uit recent onderzoek blijkt dat 77 procent van de coronapatiënten op de Nederlandse IC-afdelingen met overgewicht kampte. De onderzoekers in Groningen werken samen met het Amphia Ziekenhuis in Breda en Amsterdam UMC. De bloedmonsters en het vetweefsel van deze coronapatiënten worden onderzocht en vergeleken met patiënten zonder overgewicht. Binnen twee jaar moet het onderzoek klaar zijn, maar de eerste resultaten komen al eerder beschikbaar.

Onderwijskoepels PO- en VO-raad willen dat onderwijspersoneel voorrang krijgt bij coronatests. "Doordat de testcapaciteit beperkt is, kan het nu soms twee tot vier dagen duren voordat een leerkracht die zich laat testen, bijvoorbeeld vanwege een lichte verkoudheid, de uitslag heeft. In die periode mag hij/zij niet naar school. Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel", schrijven de bonden. Onderwijs is een vitale sector. In het begin van de coronacrisis werd afgesproken dat mensen in het onderwijs zich mochten laten testen, terwijl toen dat nog niet voor iedereen toegankelijk was. De koepels pleiten daarom opnieuw voor een voorkeursbehandeling voor het onderwijspersoneel.

Het aantal departementen dat in Frankrijk naar 'rood' gaat stijgt van twee tot 21, maakte premier Jean Castex vanochtend bekend op een persconferentie. Eerder was deze stap voor Nederland reden om voor zulke gebieden code oranje in te stellen, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen zoals vakanties worden afgeraden. Mensen die er toch zijn geweest wordt aangeraden tien dagen in quarantaine te gaan. De Franse regering zag het aantal besmettingen in de afgelopen dagen flink toenemen. "Het virus verspreidt zich door het hele land", zei Castex. Er is een "onmiskenbaar een opleving van de epidemie", met "39 positieve gevallen per 100.000 inwoners, vier keer zo veel als een maand geleden." Daarom is het nu tijd om in te grijpen, klinkt het. De premier hoopt een nieuwe landelijke lockdown te kunnen voorkomen.

Het Britse Rolls-Royce, maker van onder meer vliegtuigmotoren, heeft een miljardenverlies geleden als gevolg van de coronacrisis. Vanwege de virusuitbraak annuleerden luchtvaartmaatschappijen hun orders voor nieuwe vliegtuigen en ook was er minder vraag naar nieuwe onderdelen voor motoren en de onderhoudsdiensten. Het verlies liep in de eerste zes maanden op tot meer dan 5,4 miljard pond, omgerekend zo'n 6 miljard euro. Om de malaise, die waarschijnlijk nog geruime tijd voortduurt, het hoofd te bieden wil Rolls-Royce onderdelen verkopen.

De Duitse regering wil een minimumboete van 50 euro invoeren voor mensen die in winkels en het openbaar vervoer geen mondkapje dragen. Dat blijkt uit regeringsstukken voor het overleg met de zestien deelstaten dat vanochtend begint. Daarin wordt ook voorgesteld om het verbod op grote bijeenkomsten zoals volksfeesten, festivals en sportevenementen te verlengen tot eind dit jaar. Uitzonderingen kunnen er zijn in regio's met weinig coronabesmettingen. Voorgesteld wordt verder om bijeenkomsten in de privésfeer te beperken tot maximaal 25 mensen. De regering en de deelstaten praten over het invoeren van maatregelen vanwege de stijgende coronacijfers in Duitsland.

Op een afdeling in zorginstelling de Tweemaster in Maassluis raakten twee maanden geleden in korte tijd 17 van de 22 bewoners en 18 van de 34 medewerkers besmet. Rond de besmettingen waren vragen over de rol van het ventilatiesysteem en de rol van een besmette medewerker en bewoner. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat beide zaken een rol kunnen hebben meegespeeld bij de coronabesmettingen, maar de meest voor de hand liggende verklaring is dat personen covid-19 kregen door onderling contact. In de pauzes droeg het personeel geen mondkapjes en werd er geen afstand gehouden. Ook bleken vijf medewerkers te hebben doorgewerkt met lichte klachten, die niet door hen werden herkend als coronasymptomen. Eindrapport GGD: rol ventilatie bij uitbraak verpleeghuis blijft onduidelijk

In een woonzorgcentrum in Leidschendam worden extra maatregelen genomen. De afgelopen week werden in Leidschendam-Voorburg de meeste coronadoden gemeld. Zes inwoners bezweken aan het virus, allen woonachtig in woonzorgcentrum Mariënpark. Alle overledenen waren boven de negentig jaar oud en hadden al onderliggende gezondheidsproblemen. Leidschendam-Voorburg, een gemeente met ongeveer 75.000 inwoners, telde in die week dus evenveel sterfgevallen als Amsterdam en Den Haag bij elkaar. Sinds het begin van de uitbraak, eind februari, tot en met 18 augustus waren 15 inwoners van Leidschendam-Voorburg overleden. In de afgelopen week steeg dat naar 20.

Wie een laag inkomen heeft en het coronavirus oploopt, krijgt in Groot-Brittannië straks geld van de overheid. Dat gebeurt op initiatief van de oppositie. Zij vrezen dat mensen uit deze groep het zich niet kunnen veroorloven om vrij te nemen van het werk als blijkt dat ze besmet zijn. Veel mensen zouden alsnog gaan werken na een positieve coronatest. Mensen die aan de regels voldoen, krijgen 145 euro voor de tiendaagse thuisisolatie.

De regering van Aruba heeft woensdagavond bekendgemaakt dat er opnieuw een avondklok wordt ingesteld. Dat is een gevolg van het fors stijgende aantal vastgestelde gevallen van het coronavirus op het eiland. Met de avondklok moet verdere verspreiding van het longvirus voorkomen worden. De avondklok gaat donderdag in en geldt voorlopig van middernacht tot 05.00 uur 's ochtends.

Veel tuincentra in ons land weten niet wat ze overkomt. In de eerste helft van dit 'coronajaar' beleefden ze recordomzetten. Volgens Tuinbranche Nederland en marktonderzoeker GfK gaven consumenten van januari tot en met juni ruim 800 miljoen euro uit aan bloemen en planten, tuinmeubels, bbq's en overkappingen. Dat is een stijging van 29 procent in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2019. Voor veel tuincentra zijn het ongekende tijden; omzet naar record

