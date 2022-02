Sancties tegen Rusland van VS en EU, 'wie denkt Poetin dat hij is?'

De Amerikaanse president spreekt van het begin van een invasie van Oekraïne en heeft geen goed woord over voor de beslissing van Rusland om de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk te erkennen. "Wie denkt Poetin in hemelsnaam dat hij is om twee zogenaamde landen onafhankelijk te verklaren in het grondgebied van zijn buren?"

Na Groot-Brittannië en de Europese Unie heeft ook Amerika nieuwe sancties afgekondigd tegen Rusland. President Biden stelt onder meer maatregelen in tegen twee grote banken in Rusland. Zij krijgen geen geld meer uit het Westen. Ook leden van de Russische elite en hun familieleden worden door de sancties getroffen.

Ook worden banken die Russische militaire operaties in die regio financieren aangepakt. Tegoeden in de EU van mensen en organisaties die op de sanctielijst staan, worden bevroren, zeggen diplomaten. 27 personen en bedrijven in Donetsk en Loegansk krijgen ook sancties opgelegd.

EU-correspondent Sander van Hoorn:

Hoewel EU-buitenlandchef Borrell zelf spreekt van een flink pakket, is het zeker nog niet alles wat de EU-landen kunnen doen. De EU wil graag nog wat overhouden om Rusland mee te raken als het land nog een stap verder gaat. Zo is de Russische toegang tot het internationale betalingsverkeer via het betalingssysteem Swift niet op de sanctielijst gezet. Ook de Russische president Poetin staat nog niet op de lijst.

De EU sluit niet uit deze sancties op een later moment alsnog in te voeren, want het is duidelijk dat voor de EU-leiders de maat vol is. De woorden diplomatie en de-escalatie zijn vandaag niet meer gebruikt. En dat is opvallend, want diplomatie staat aan de basis van de EU. Toch blijft de EU reactief en zal uiteindelijk Poetin bepalen hoe de situatie zich verder ontwikkelt.