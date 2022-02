Ajax in roerige tijd richting Benfica: 'Daar kan deze groep goed mee omgaan'

Na alle ophef rondom het vertrek van technisch directeur Marc Overmars bij Ajax, volgde gisteren nieuws over vermeend grensoverschrijdend gedrag van assistent-trainer Winston Bogarde. In die context maakt Ajax zich klaar voor het uitduel met Benfica van woensdagavond, in de achtste finales van de Champions League. De onrust lijkt geen enkele invloed te hebben op het spel van Ajax: sinds het vertrek van Overmars reeg de ploeg de overwinningen aan elkaar. Op de persconferentie in Lissabon ging trainer Erik ten Hag in op het nieuws over Bogarde en wat een dergelijke zaak betekent voor hem en zijn elftal. "Dat zijn dingen die je liever niet hoort, dat iemand binnen de club daarmee geconfronteerd wordt. Maar het bleek een privékwestie. Het is onderzocht en door twee organen niet ontvankelijk verklaard, dus daar moeten we het bij laten."

Het eerste elftal van Ajax had vorig seizoen ook al te maken met een aantal geruchtmakende randzaken. Toen hielden de dopingschorsing van André Onana, een vermeend steekincident rond aanvaller Quincy Promes en het vergeten vinkje van Sébastien Haller de gemoederen bezig. En ook toen won Ajax alles. Ten Hag maakt zich dus geen zorgen. "Deze groep kan daar goed mee omgaan en de focus leggen waar die hoort: op het voetbal..." Woensdagavond treft Ajax in Benfica een ploeg in sportieve nood. Ten Hag is desalniettemin beducht voor de Portugezen. "Benfica stelt zich goed in op sterke tegenstanders. Wij lopen er niet voor weg dat wij zo'n sterke tegenstander zijn, maar we weten ook dat zij zich daar goed aan kunnen optrekken."

5 november 2012: Daley Blind voor het duel Manchester City-Ajax - ANP

Voor de andere aanwezige op de persconferentie lonkt een record. Daley Blind kan Jari Litmanen van de troon stoten als Ajacied met de meeste wedstrijden in de Champions League. Blind staat voor zijn 43e duel voor Ajax in de Champions League. "Dat maakt me trots", vertelt de 31-jarige Blind. "Dat ik voor de club waar ik ben opgegroeid zoveel wedstrijden heb gespeeld in de Champions League." 'Onze buurman' "Jari was vroeger nog even onze buurman", weet Blind nog. "Ik heb later de videobanden van alle wedstrijden van Ajax in de jaren negentig in de Champions League grijs gedraaid. Voor mij is hij een legende van onze club. Hij had ogen in zijn rug en maakte zulke belangrijke doelpunten. Het maakt me supertrots dat ik zijn record kan breken."