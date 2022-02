Bol nadert topvorm én Nederlands indoorrecord op 400 meter

Femke Bol heeft bij de Copernicus Cup in Torún de mondiaal snelste tijd van het indoorseizoen gelopen. De 21-jarige atlete, vorig jaar ook de beste in de Poolse stad, bleef met 50,64 slechts één honderdste verwijderd van haar Nederlands record.

Achter de Europese indoorkampioene eindigde Lieke Klaver, die na 200 meter nog de dans leidde, in 51,93 als vierde en laatste.

Meer Nederlanders in Torún

Polsstokhoogspringer Menno Vloon, dit seizoen al eens goed voor een hoogte van 5,87 meter, bleef dit keer steken op 5,71. Hij werd daarmee vierde. Rutger Koppelaar eindigde met 5,61 meter als zesde.

Zoë Sedney liep op de 60 meter horden 8,01 en vond zich daarmee terug op plaats vijf in de uitslag. Joris van Gool snelde met 6,64 naar de zesde plaats op de 60 meter.

Naast Koppelaar heeft van de Nederlandse delegatie in Torún ook Mike Foppen de WK-limiet nog niet gehaald. Daar slaagde hij in Polen op de 3.000 meter opnieuw niet in.