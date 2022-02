Gijzeling op Leidseplein Amsterdam, politie haalt mensen uit gebouw

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is al urenlang een gijzeling gaande. Rond 17.40 uur was er een gewapende overval op de winkel die uitliep op de gijzeling. "Het gaat zeer waarschijnlijk om één gijzelnemer en één gijzelaar", zegt verslaggever Edwin van den Berg. Of de gijzelaar een klant is of een medewerker van de winkel, is onduidelijk.

Op sociale media gaan beelden rond van een man in een camouflagepak die met een pistool rondzwaait en daarbij een andere man bij zijn nek omklemt. Specialistische politie-eenheden zijn ook al uren op het Leidseplein om de situatie onder controle te krijgen. De specialistische eenheden zijn toegerust op situaties waarin meer dan alleen noodhulp nodig is, zegt de politie.

Dit zijn die beelden: