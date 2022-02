Vertonghen en trainer Veríssimo prijzen Ajax de hemel in, maar houden hoop

Benfica-verdediger Jan Vertonghen prees zijn oude club Ajax dinsdagmiddag op de persconferentie de hemel in. Zijn trainer Nélson Veríssimo, die flink onder druk staat, bleef optimistisch: hij geeft zijn ploeg vijftig procent kans om de dubbele ontmoeting met de Amsterdammers goed door te komen. Veríssimo moest de boel weer op de rit krijgen bij Benfica, nadat hij in december was aangesteld als vervanger van de ontslagen trainer Jorge Jesus. Dat wil nog niet bepaald vlotten: na een zwakke serie is er flinke kritiek. Ajax daarentegen is na de winterstop uitstekend op dreef en lijkt daarom geen prettige tegenstander voor de Portugezen. Desondanks houdt Veríssimo de moed er daags voor het heenduel in Lissabon in. "We hebben Ajax heel goed geanalyseerd en zoals iedere ploeg hebben ook zij mindere punten", aldus de coach. "De wedstrijden tegen Ajax zijn voor ons een grote test. We hebben in mijn ogen vijftig procent kans om de achtste finales te overleven." Lovende woorden Toch is de blakende vorm van de Amsterdamse tegenstander ook Verrísimo niet ontgaan. "Ajax is voor mij een van de beste ploegen van Europa", zei hij. "Ze hebben alle groepsduels in de Champions League gewonnen, scoren veel en krijgen nauwelijks doelpunten tegen. Maar wij hebben ook kwaliteiten, dat moeten we niet vergeten. Ik zeg dit niet om op te scheppen." Ook Vertonghen noemde Ajax een van de beste clubs van Europa. Hij ziet dat het veranderde spelersbeleid in Amsterdam z'n vruchten heeft afgeworpen. "Ajax leunt nog steeds op de jeugd, maar ze hebben de laatste jaren een veel beter evenwicht gevonden tussen talenten en aankopen." Vertonghen heeft een speciale band met Ajax. Niet alleen stond hij er zes jaar onder contract, zijn vrouw komt uit Amsterdam en bovendien heeft hij nog steeds een huis in de hoofdstad.

Hoofdtrainer Nelson Verissimo (rechts) en conditie-trainer Nuno Matias - AFP

In de Portugese competitie is het gat tussen Benfica en koploper FC Porto inmiddels opgelopen tot twaalf punten, waardoor de landstitel zo goed als uit zicht is. Bovendien speelt op de achtergrond ook nog een mogelijk omkoopschandaal waar de club bij betrokken is. Vertonghen houdt zich vast aan de prestaties in Europa, die een stuk beter waren. In de groepsfase van de Champions League won Benfica bijvoorbeeld van FC Barcelona. "Er is hier de laatste tijd veel gebeurd, maar in de grote wedstrijden in de Champions League stonden we er dit seizoen wel vaak..." Anders dan Verrísimo noemt Vertonghen geen kansenpercentages voor de ontmoeting met zijn oude club, maar ook hij eindigt optimistisch. "Iedereen is klaar voor de wedstrijden tegen Ajax. Niemand hoeft ons te motiveren. Ik zie zeker kansen, anders moet ik niet aan deze klus beginnen."