Na Valijeva test ook Spaanse kunstrijdster positief op verboden middel

De Spaanse kunstrijdster Laura Barquero is kort na de Winterspelen positief bevonden op doping. In Peking deed ze mee aan twee nummers. Barquero kwam niet in de buurt van een medaille.

Het internationale testagentschap ITA, dat het dopingonderzoek verrichtte tijdens de Spelen in China, nam afgelopen vrijdag een test bij de Spaanse af. De 20-jarige Madrileense had toen net de korte kür bij het paarrijden afgewerkt.

Barquero deed een dag later met haar partner Marco Zandron ook mee aan de vrije kür, waar ze op de elfde plaats eindigde.

Zaak Valijeva

Op de Spelen in Peking werden ook een langlaufster en bobsleester uit Oekraïne en een Iraanse skiër positief getest op doping. De zaak van de Russische Kamila Valijeva sprong meer in het oog.

De vijftienjarige won een gouden medaille bij de landenwedstrijd, waarna naar voren kwam dat ze eind vorig jaar een positieve test had afgelegd. Valijeva mocht desondanks meedoen aan het individuele toernooi, maar bevangen door de druk en emoties greep ze naast het podium.

Naar aanleiding van berichtgeving over de zaak van Valijeva werden Engelse journalisten bedreigd.