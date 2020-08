Van Vleuten verlengt carrière met twee jaar, met Tour Féminin 2022 in vizier

Tour-organisator ASO zal vanaf 2022 een rittenwedstrijd voor vrouwen organiseren. Of de koers net als bij de mannen de naam Tour de France krijgt is nog niet zeker.

Opvallend is dat regerend wereldkampioene Annemiek van Vleuten vrijwel op hetzelfde moment heeft bekendgemaakt nog twee jaar op topniveau te zullen fietsen. Binnen tekent ze een contract voor twee jaar, al is de ploeg waarbij ze dat zal doen nog niet bekend.

Van 1984 tot en met 2009 kende de wielerwereld ook al een Tour voor vrouwen, destijds de Tour Féminin of La Grande Boucle féminine geheten. Leontien van Moorsel won die wedstrijd drie keer. De voorbije jaren was La Course, een eendaagse wedstrijd voor vrouwen, onderdeel van de Tour de France voor mannen.

Wedstrijd zal acht dagen duren

"Er is me verzekerd dat de ASO in 2022 klaar is om dit evenement op de kalender te zetten. Dit is een enorm goede stap in de verdere ontwikkeling van het vrouwenwielrennen", aldus UCI-voorzitter David Lappartient, die het nieuws bevestigde aan Wielerflits.

De wielerwebsite meldt dat de wedstrijd acht dagen zal duren en dat de start plaats zal vinden in Parijs op de dag dat de mannen hun Tour de France op de Champs Elysées afsluiten.

Van Vleuten: 'Nog zo veel plezier in'

Annemiek van Vleuten reageerde verheugd op het nieuws, want de 37-jarige wereldkampioene heeft besloten nog minimaal twee jaar te blijven wielrennen.

"Daar ben ik heel erg blij mee, zeker omdat ik weet dat ik nog twee jaar doorga, dus dat valt precies goed", vertelde ze donderdagmiddag voor de start van de wegwedstrijd op de EK in het Franse Plouay.

"Ik heb er nog zo veel plezier in. Mijn contract loopt wel af, maar ik ga nog wel tekenen voor minimaal twee jaar", aldus Van Vleuten.