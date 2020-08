Bonus voor personeel in zorg, overdrachtsbelasting starters verdwijnt

Er komt geen extra loonsverhoging voor zorgmedewerkers, maar ze kunnen volgend jaar wel op een 'coronabonus' rekenen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in De Telegraaf. Het zou gaan om een eenmalige bonus van 500 euro.

Voor dit jaar is het personeel een bonus van 1000 euro toegezegd. Oppositiepartijen wilden ook een extra loonsverhoging voor het zorgpersoneel, maar daar bleek geen meerderheid voor in de Kamer.

Voor wie voor het eerst een huis koopt, vervalt de overdrachtsbelasting. Starters hoeven per 1 januari geen overdrachtsbelasting meer te betalen, bevestigen bronnen aan de NOS. Nu is die belasting nog 2 procent van de koopsom. Een starter die na 1 januari bijvoorbeeld een huis van 200.000 euro koopt is dan 4000 euro goedkoper uit.

De maatregel geldt alleen voor kopers die hun huis gaan bewonen. Voor mensen die een tweede huis kopen of voor eigenaren van meerdere panden die hun huizen verhuren geldt het niet. Met de maatregel wil het kabinet de woningmarkt weer enigszins op gang brengen.

Grote bedrijven krijgen te maken met een tegenvaller: de winstbelastingen voor hen worden niet -zoals eerder aangekondigd- verlaagd, maar blijven even hoog. Voor kleine bedrijven wordt de winstbelasting wel verlaagd, en nog iets verder dan gepland: naar 15 procent.

Er wordt in stappen gewerkt aan een regeling waardoor meer bedrijven onder het lage tarief gaan vallen. Eerst gaan alle bedrijven met een winst tot 200.000 euro per jaar naar het lage tarief, uiteindelijk komen ondernemers met een winst tot 400.000 eronder te vallen.

De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor kleine ondernemers, wordt in stappen van 110 euro verder afgebouwd naar 3240 euro met een tijdelijke compensatieregeling, zeggen bronnen tegen de NOS. Coalitiepartijen overlegden de afgelopen dagen over de begroting voor 2021 en het derde steunpakket voor de coronacrisis en daar zijn deze afspraken uit gekomen.

Later vandaag overleggen de ministers Koolmees en Wiebes met de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers. Premier Rutte denkt dat zij kunnen instemmen met de voorgenomen maatregelen.

Minister Hoekstra van Financiën wilde er na het kabinetsberaad van vandaag weinig over kwijt. Hij verwees voor de begrotingsplannen naar Prinsjesdag en hoopt over het steunpakket al eerder iets naar buiten te kunnen brengen. Maar, zo zei de minster ook, "It ain't over till it's over".