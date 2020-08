Marengo-advocaten willen onderzoek naar Openbaar Ministerie: 'Eerlijk proces bedreigd'

Twee advocaten die zijn betrokken bij het liquidatieproces Marengo willen dat er door de rechters onderzoek wordt gedaan naar het handelen van het Openbaar Ministerie. "De advocaten in het grootste en belangrijkste strafproces ooit zijn in een nachtmerrie beland", zei advocaat Nico Meijering vandaag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Het recht op een eerlijk proces van de verdachten wordt volgens hem ernstig bedreigd.

Zeventien verdachten staan terecht in het Marengo-proces, met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Zij worden beschuldigd van het plegen van een reeks liquidaties en pogingen daartoe.

In het proces is een aantal advocaten een hoofdrol gaan spelen. Zo hebben volgens justitie meerdere advocaten geheime informatie gelekt naar criminelen en kwam vorige week naar buiten dat Meijering vorig jaar op een reis naar Dubai is gevolgd door justitie.

Het OM had aanwijzingen dat Meijering daar een ontmoeting zou hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi. De operatie had geheim moeten blijven, maar kwam via het AD toch naar buiten.