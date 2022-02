Nederlandse watersysteem vol, het regenwater kan nergens meer heen

De hevige regenval waarmee de recente stormen gepaard gingen, leidt in grote delen van het land tot wateroverlast. Op wegen en fietspaden liggen grote plassen, en in sommige delen van het land dreigt het water ook woningen binnen te dringen. Volgens de waterschappen kan veel regenwater nergens meer naartoe doordat het Nederlandse watersysteem vol zit.

Het Waterschap Vallei en Veluwe zegt dat in zijn gebied, dat uit een groot deel van Gelderland en het noorden van Utrecht bestaat, in een paar dagen net zo veel water is gevallen als anders in een maand. "Afgelopen weekend al 55 millimeter, terwijl er normaal in februari gemiddeld zo'n 60 millimeter valt. Nu zitten we op 105 en in sommige delen van ons gebied is zelfs 150 millimeter gevallen", zegt woordvoerder Marja Reijnders.

In de gemeente Epe is flinke overlast ontstaan door de regenval. Sommige weilanden staan zo vol water dat het uit de kluiten gewassen vijvers lijken. "Het water blijft staan doordat de grond verzadigd is. Die kan geen druppel meer opnemen", stelt de woordvoerder.

Vooral in Groningen, Drenthe en Gelderland was op veel plaatsen sprake van wateroverlast: