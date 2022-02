Opsteker voor Rus in Doha met overwinning op mondiale nummer 25

Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van het sterk bezette hardcourttoernooi van Doha voor een verrassing gezorgd. De Nederlandse lucky loser klopte de in vorm verkerende Russin Veronika Koedermetova met 7-6 (5), 6-4.

Het is een overwinning die de nummer 66 van de wereld goed kan gebruiken, nadat ze in januari in Sydney en op de Australian Open nog twee wedstrijden nipt in de eerste ronde had verloren.

Herstel

De 31-jarige Rus kwam er aanvankelijk niet aan te pas, maar dat veranderde in de slotfase van de eerste set. Ze miste haar eerste setpunt nog, maar benutte in de tiebreak haar tweede wel.

Koedermetova verloor zaterdag nog de finale in Dubai, maar pakte daar wel de dubbeltitel. De mondiale nummer 25 oogde vermoeid en Rus profiteerde. De Zuid-Hollandse verspeelde nog wel een 4-2 voorsprong, maar sloeg direct toe toen ze voor de winst serveerde.

Rus speelt in de tweede ronde tegen de Tsjechische Tereza Martincova. De nummer 42 van de wereld versloeg in de openingsronde verrassend de Oekraïense Jelena Svitolina.