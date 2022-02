Djokovic oogt messcherp bij rentree: 'Tevreden over niveau'

Novak Djokovic heeft op het toernooi in Dubai na elf weken zijn rentree op de ATP-tour gevierd met een soepele overwinning. De Serviër won in de eerste ronde van het hardcourttoernooi van de talentvolle Italiaan Lorenzo Musetti: 6-3, 6-3.

De nummer één van de wereld had vorige maand zijn titel op de Australian Open willen verdedigen. Djokovic werd echter kort voor aanvang van het toernooi het land uitgezet omdat hij ongevaccineerd is en daardoor geen visum voor het land had mogen krijgen.

Djokovic haalde ondanks het gebruik aan wedstrijdritme een hoog niveau tegen Musetti en als er problemen waren (zeven breekpunten), bleek hij nog beter te kunnen.

De 19-jarige Musetti, die vorig jaar op Roland Garros na een 2-0 voorsprong van de Serviër verloor, speelde helemaal niet zo slecht, maar de tiener werd bij vlagen overklast.

'Goede en slechte momenten'

"Ik ben tevreden over mijn niveau, nadat ik bijna drie maanden niet heb gespeeld', zei Djokovic na afloop. "Er waren momenten waarop ik goed speelde en momenten dat ik een paar fouten achter elkaar maakte, maar dat is normaal na zo'n lange tijd niet te hebben gespeeld."

Djokovic treft in de tweede ronde de Rus Karen Chatsjanov of de Australiër Alex de Minaur. Botic van de Zandschulp haakte in Dubai op het laatste moment af vanwege een coronabesmetting.