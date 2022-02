Westen hekelt erkenning volksrepublieken, EU en VS kondigen sancties aan

De EU gaat Rusland sancties opleggen vanwege de erkenning van de 'volksrepublieken' Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Dat zeggen de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad in een gezamenlijke verklaring.

Wat de sancties inhouden, staat niet in de verklaring. De Russische president Vladimir Poetin maakte de erkenning vanavond bekend in een lange toespraak, waarin hij veelvuldig verwees naar het verleden om zijn besluit te rechtvaardigen.

Volgens premier Rutte gaat het om "een beperkt pakket sancties", zo zei hij vanavond in talkshow Jinek. De maatregelen zijn gericht tegen Russen die betrokken zijn bij het besluit om tot erkenning over te gaan en tegen de machtshebbers in Donetsk en Loehansk. Rutte noemde de sancties "een voorwaarschuwing" aan Poetin voor het geval hij overgaat tot een invasie van Oekraïne. Dan ligt er een "massief pakket sancties" klaar.

De Verenigde Staten kondigen in een verklaring van het Witte Huis ook sancties aan. Het wordt illegaal voor Amerikanen om wat voor zaken dan ook te doen met Donetsk en Loehansk. Ook volgen er nog andere niet nader genoemde maatregelen. Het gaat om andere sancties en maatregelen dan de VS van plan is te nemen als Rusland Oekraïne binnenvalt, aldus het Witte Huis.

Hoekstra veroordeelt Russische daad

Ook bij andere westerse leiders zette de Russische erkenning kwaad bloed. De Franse president Macron wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeenkomt. Bondskanselier Scholz van Duitsland noemt de stap een schending van de akkoorden van Minsk van 2014 en 2015, waarin een wapenstilstand overeengekomen werd tussen Oekraïne en de separatisten.

Volgens NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg probeert Rusland een excuus te verzinnen om tot een invasie van Oekraïne over te gaan.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, zegt op Twitter de Russische daad te veroordelen. Hij spreekt daarbij niet over sancties. Wel zegt hij dat de Nederlandse reactie met de NAVO en de EU afgestemd wordt. De westerse leiders spreken ook allemaal over een "schending van het internationaal recht".

Bellen met Biden

Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk noemde de Russische actie "slecht nieuws": "Het wordt duidelijk dat we zoveel mogelijk druk moeten zetten, want het is lastig om te zien hoe deze situatie kan verbeteren." Ook het VK stelt sancties in. Welke dat zijn wordt morgen bekend.

Ook Polen en Letland, twee landen die zich net als Oekraïne bedreigd voelen door Rusland, reageerden fel. Beide landen willen dat er per direct sancties worden ingesteld tegen Rusland. Letland besloot bovendien antitankwapens aan Oekraïne te leveren.

De Oekraïense president Zelensky heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op Ruslands erkenning van Donetsk en Loehansk. Wel zegt hij telefonisch gesproken te hebben met de Amerikaanse president Biden. Later staat nog een gesprek met Boris Johnson gepland, zegt Zelensky op Twitter.