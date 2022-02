Opgeleefde oud-PSV'er Pereiro bezorgt Cagliari verrassend punt tegen Napoli

Het is een mooie vraag voor een pubquiz, nu er weer tot 's avonds laat in cafés gezeten mag worden: welke oud-PSV'er scoorde drie keer in zijn laatste drie Serie A-wedstrijden? Het antwoord: Gastón Pereiro.

De fijnbesnaarde linkspoot deed dat namens Cagliari, dat dit seizoen vecht tegen degradatie uit de hoogste Italiaanse voetbalafdeling. Pereiro bezorgde de ploeg uit Sardinië maandagavond een verrassend punt tegen titelkandidaat Napoli: 1-1.

Zoals ook die andere twee treffers al goud waard bleken, ten koste van een ploeg die bovenin meestrijdt. Twee weken geleden bezorgde Pereiro Cagliari hoogstpersoonlijk een 2-1 zege op Atalanta, destijds de nummer 4 van de ranglijst.