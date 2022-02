Het geweld tegen christenen neemt toe in India, zeggen christelijke organisaties en mensenrechtengroepen. De Indiase groepen United Christian Forum en United Against Hate telden in het hele land vorig jaar 486 incidenten, ruim 200 meer dan in 2020. In de meeste gevallen betreft het groepsgeweld. Vaak zijn er hindoe-nationalistische organisaties bij betrokken, die christenen van gedwongen bekeringen beschuldigen. Ook zijn er demonstraties gemeld waarbij bedreigende uitspraken worden gedaan en demonstraties die uitliepen op geweld. Zo werd op 3 oktober vorig jaar in de Noord-Indiase plaats Roorkee een gebedshal aangevallen waar twaalf mensen aan het bidden waren. Alles in de hal werd kort en klein geslagen, van instrumenten tot stoelen en ventilatoren. Een man raakte zwaargewond. Volgens de aanwezigen riepen de daders slogans over de hindoegod Ram en India. Eva Lance, dochter van de vorig jaar overleden oprichter van het gebedshuis, herinnert zich de aanval nog goed:

Toenemend geweld tegen Christenen in India: 'Ze gebruikten alles om hem te slaan' - NOS

Een dag later werd bij de politie een klacht ingediend tegen de weduwe van de pastoor die de kerk ruim dertig jaar geleden stichtte en in 2020 aan corona overleed. Zij zou arme mensen ruim 2300 euro bieden in ruil voor bekering, en hen bovendien bedreigen met geweld. Een lokale politiebron zei tegen NOS hier geen bewijs voor te hebben gevonden, maar er wordt ook geen haast gemaakt de zaak te sluiten. Zo zijn er talloze incidenten, waarbij hindoes een kerk of gebedsbijeenkomst binnenvallen en de aanwezigen valselijk beschuldigen van gedwongen bekeringen. Vaak registreert de politie een formele klacht en in sommige gevallen worden christenen zelfs zonder bewijs gearresteerd en vastgehouden. In sommige dorpen worden christenen geboycot; zij mogen bijvoorbeeld de waterpomp niet meer gebruiken of krijgen geen werk van landbezitters. Veel druk, geen straffen De strijd tegen bekeringen staat prominent op de agenda van de BJP, de hindoe-nationalistische regeringspartij van premier Narendra Modi. Sinds 2017 hebben zes deelstaten waar de BJP regeert strengere wetten tegen bekering ingevoerd, waarmee niet alleen dwang, maar ook het gebruik van lokmiddeltjes niet mag en de bewijslast bij de verdachte ligt. In de verkiezingen deze maand in Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte en politiek belangrijkste deelstaat van India, belooft de BJP de minimale straf voor bekering te verhogen tot tien jaar. Mede hierdoor worden christenen steeds meer als verdacht gezien en onder de nieuwe wetten is er niet veel bewijs nodig om hen te arresteren. De gratis klinieken en scholen die zij op veel plekken runnen kunnen immers als lokmiddel gezien worden. Maar volgens het United Christian Forum is er nooit een christen veroordeeld voor gedwongen bekering en dienen de wetten vooral om hen lastig te vallen. De deelstaat Orissa heeft al sinds 1967 een anti-bekeringswet. Ook daar werd nooit een christen veroordeeld. Wel waren in Orissa de heftigste geweldsincidenten tegen christenen. In 1999 werd daar een Australische missionaris samen met zijn twee zoontjes levend verbrand door een hindoefundamentalist. In 2008 werden hier in een geweldsgolf 39 christenen vermoord en duizenden huizen verwoest, na de moord op een hindoeïstische monnik, die volgens de politie niet was gepleegd door een christen maar door maoïstische militanten.

Quote Op deze manier proberen christenen de hindoecultuur af te zwakken. Waarom doen ze dat? Shiv Prasad Tyagi, verdachte van aanval op kerk

Ongeveer 2,4 procent van de Indiase bevolking is christen. Dit percentage is de afgelopen decennia vrijwel gelijk gebleven; in de volkstelling van 1951 was het 2,3 procent. Volgens het Pew Research Center is het werkelijke percentage waarschijnlijk iets hoger, naar schatting 2,6. Vooral Indiërs van lage kaste registreren zichzelf bij volkstellingen liever als hindoe omdat ze dan recht hebben op gereserveerde overheidsbanen. Ongeveer 0,4 procent van de Indiërs is een christen die als hindoe werd geboren en dus is bekeerd. Aan de cijfers is dus geen massale bekering af te lezen, maar voor sommige hindoes is elke bekering er een te veel. "Christenen komen onder het mom van ontwikkelingswerk mensen bekeren", zegt Shiv Prasad Tyagi, een van de verdachten van het geweld in Roorkee. Hij ontkent dat hij aanwezig was bij de aanval op de gebedshal, maar wil er wel commentaar op geven. "Op deze manier proberen christenen de hindoecultuur af te zwakken. Waarom doen ze dat? Het is prima als je mensen wil helpen, maar waarom wil je ze ook bekeren?"

Shiv Prasad Tyagi - NOS