Olympiërs zijn terug in Nederland en maken zich op voor reeks huldigingen

Een groot deel van de medaillewinnaars van de Olympische Spelen is maandag teruggekeerd op Nederlandse bodem en werd kort na aankomst in bescheiden vorm gehuldigd in een hotel op luchthaven Schiphol.

Onder anderen olympisch kampioenen Irene Schouten, Suzanne Schulting en Kjeld Nuis werden in het zonnetje gezet. Andere sporters zoals Ireen Wüst en Kimberley Bos waren vorige week al terug naar Nederland gevlogen.

Evaluatie

Voor sommige sporters was de terugkomst in Nederland meteen ook een moment om de Spelen te evalueren.

Zo moest Nuis als olympisch kampioen op de 1.500 meter "tenenkrommend" toekijken op de 1.000 meter, omdat hij zich niet voor deze afstand had gekwalificeerd. "Ik ga echt niet zeggen dat ik Thomas Krol zou hebben verslagen, maar stiekem knaagde het wel."

Bekijk hieronder de interviews met Kjeld Nuis, Suzanne Schulting en Irene Schouten: